HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Arkadaşını testereyle kesip, çöp kutusuna atmıştı! Karar verildi

Arkadaşını testereyle kesip, çöp kutusuna atmıştı! Karar verildi

YAŞAM HABERLERİ  | 01.07.2020 19:53 | Son Güncelleme

Samsun'da temizlik işçilerinin, konteyneri çöp toplama kamyonuna boşaltırken bulduğu battaniyeye sarılı kol ve bacakları kesilmiş erkek cesediyle ilgili tutuklu yargılanan Rabah Hasan Sallama (36), 'canavarca hisle tasarlayarak kasten adam öldürmek' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Arkadaşını testereyle kesip, çöp kutusuna atmıştı! Karar verildi

Olay, 12 Ocak'ta, İlkadım ilçesi Reşadiye Mahallesi Ilgaz Sokak'ta meydana geldi. Çöp toplama kamyonuna boşaltılan konteynerdeki çöpler arasında battaniyeye sarılı çöp poşetinde kanlar içinde ceset olduğunu fark eden belediye temizlik işçileri, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede, cesedin kol ve bacaklarının kesildiği belirlendi. Kol ve bacaklar da bir üst sokaktaki çöp konteynerinde bulundu. Cesedin tüm parçaları, otopsi için morga götürüldü. Yapılan araştırmada ceset parçalarının Irak uyruklu Kareem Jabbar Salman Al Zabara (59) olduğu ortaya çıktı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma yürüten Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı ve Cinayet Bürosu ekiplerince kimlikleri belirlenen 5'i kadın, 12 Irak uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

POLİSİN DİKKATİ CESEDİN KİMLİĞİNİ BELİRLEDİ

Şüphelilere ait adreslerde arama yapan cinayet bürosu ekipleri, Rabah Hasan Sallama'nın evinde yakılmaya çalışılmış çok sayıda evrak, pasaport ve cüzdan da ele geçirdi. Sorguya alınan Rabah Hasan Sallama, cinayeti kabul etti. Yapılan kapsamlı incelemede Sallama’nın ve Al Zabara’nın olaydan iki gün önce tanışıp arkadaş olduğu ortaya çıktı. Al Zabara’yı Fatih Mahallesi'ndeki evine davet eden Sallama'nın, bankada bulunan 200 bin lirasını almak için kafasına sert bir cisimle vurduğu, daha sonra evinin banyosunda testere ile parçalara ayırıp çöpe attığı tespit edildi. Ayrıca polis ekipleri, bankada bulunan paranın belirli kısmının ATM'den çekildiğini de tespit etti.

MÜEBBET HAPİS CEZASI VERİLDİ

Hazırlanan iddianame kapsamına Rabah Hasan Sallama hakkında 'canavarca hisle tasarlayarak kasten adam öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Samsun 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada mahkeme heyeti, cinayet sanığı Sallama'ya müebbet hapis cezası verdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Normalleşme takviminde yeni dönem!Bugün itibariyle başladı Normalleşme takviminde yeni dönem!Bugün itibariyle başladı
2 günlük bebek hayatını kaybetmişti! Soruşturma başlatıldı2 günlük bebek hayatını kaybetmişti! Soruşturma başlatıldı
LGS 2. oturum saat kaçta başlıyor? LGS kaçta bitecek?LGS 2. oturum saat kaçta başlıyor? LGS kaçta bitecek?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Albayrak ailesine çirkin saldırıda yeni gelişme

Albayrak ailesine çirkin saldırıda yeni gelişme

İkranur'un ön otopsisi tamamlandı!

İkranur'un ön otopsisi tamamlandı!

Instagram paylaşımı dünya rekoru kırdı

Instagram paylaşımı dünya rekoru kırdı

İbrahim Tatlıses'e eski eşi Perihan Savaş'tan sert tepki

İbrahim Tatlıses'e eski eşi Perihan Savaş'tan sert tepki

Albayrak ailesine çirkin saldırı hakkında Erdoğan'dan açıklama

Albayrak ailesine çirkin saldırı hakkında Erdoğan'dan açıklama

Vücudundan şişe çıkan genç konuştu! 'Yanlışlıkla oldu'

Vücudundan şişe çıkan genç konuştu! 'Yanlışlıkla oldu'

İlginizi Çekebilir

Günlük Burç Yorumları (1 Temmuz 2020 Çarşamba)

Günlük Burç Yorumları (1 Temmuz 2020 Çarşamba)

Tek tek saklamış! Hepsi üniversite profesörüne ait

Tek tek saklamış! Hepsi üniversite profesörüne ait

Sobaya sakladığı parayı unutunca 15 bin TL kül oldu

Sobaya sakladığı parayı unutunca 15 bin TL kül oldu

26 yıl boyunca kızını kedi mamasıyla besledi

26 yıl boyunca kızını kedi mamasıyla besledi

Bu 4 yöntem ile sarımsakları daha uzun süre taze tutun! Sarımsakları soyun ve…

Bu 4 yöntem ile sarımsakları daha uzun süre taze tutun! Sarımsakları soyun ve…

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
2 günlük bebek hayatını kaybetmişti! Soruşturma başlatıldı

2 günlük bebek hayatını kaybetmişti! Soruşturma başlatıldı

Üniversite öğrencisinin acı ölümü! Sınav için gittiği Ankara'da...

Üniversite öğrencisinin acı ölümü! Sınav için gittiği Ankara'da...

Lokantadaki silahlı saldırı kamerada

Kurşunlar havada uçuştu! Korkunç anlar

Sokak köpeğine su veren polis memuru gönülleri mest etti

Polis memurundan takdir toplayan hareket!

Kına gecesinde eşi, babası tarafından öldürülen gelin konuştu

Kına gecesinde eşi, babası tarafından öldürülen gelin konuştu

Esenyurt'ta kavga! Çatı katından aşağıya düştü

Akılalmaz kavga! Çatı katından aşağıya düştü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.