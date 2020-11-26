Arkadaşının 13 milyon lira ikramiye isabet eden kuponunu çalmıştı! Cezası belli oldu

Anadolu 21. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, müşteki Murat Sayın ile sanıklar Mehtap B. ve Fatih Y. katılmazken avukatları hazır bulundu. 'EL ÇABUKLUĞUYLA BİLETİ ALDI' Duruşmada söz verilen müşteki Sayın'ın avukatı Naim Karakaya, "Müvekkilim bileti aldıktan sonra aynı ortamda bulunan sanık Mehtap B. el çabukluğu ile bileti almıştır. Bundan sonraki süreçte de biletin kendi uhdesinde olduğunu inkar etmiştir. Menfaat sağlamak amaçlı diğer sanık Fatih Y. üzerinden bileti tahsil etmiştir. Fatih Y. hukuksuz bir şekilde ele geçirildiğini bildiği bileti Milli Piyango İdaresine giderek tahsil etmiştir. Sanıkların cezalandırılmasını talep ederiz." dedi. Diğer müşteki avukatı Feray Köksal da müvekkilinin 10 adet kupon üzerinden oynadığı biletlerden birine ikramiye çıktığını anlatarak, "Sanık Mehtap B. müvekkilim ile birlikte bulundukları anda el çabukluğu ile isabet eden bileti tespit edip almıştır. Müvekkilim biletine ikramiye isabet ettiğini sonradan öğrenmiştir. Sanık Mehtap B. görüşmelerinde biletin kendisinde olduğunu inkar etmiştir." diye konuştu.

Sanık Mehtap B.'nin avukatı Erkin Çınar ise müvekkilinin üzerine atılı suçun şüphe boyutunda olduğunu savunarak, beraatine karar verilmesini istedi. MAHKEME KARARINI AÇIKLADI Davaya ilişkin kararını açıklayan mahkeme, sanık Mehtap B.'nin "gece vakti hırsızlık" suçundan 3 yıl 9 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Mahkeme, diğer sanık Fatih Y.'nin ise üzerine atılı suçu işlediğine dair kesin ve inandırıcı delil bulunamadığından beraatine karar verdi. Davanın bitmesinin ardından basın mensuplarına açıklama yapan müşteki Murat Sayın'ın avukatlarından Batuhan Oğuz ise sanık Mehtap B. hakkında üst sınırdan ceza verildiğini belirterek, "Geç de olsa adaletin kısmen tecelli ettiğini düşünüyoruz. Biz aynı zamanda hukuk davası da açtık. Bilet bedeli ve elde edilen faiz geliri kadar. Mahkemenin bu noktada verdiği mahkumiyet kararı bizim açımızdan sevindirici. Çünkü biletin müvekkilimize ait olduğu ortaya çıkmış oldu. Bu da bizim hukuk davamızda çok önemli bir delil olarak yer alacaktır." diye konuştu. Arkadaş kazığı! 13 milyon TL'lik piyango çıkınca... İDDİANAMEDEN Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, müşteki Murat Sayın'ın Belçika'da yaşadığı, Mehtap B. ile internetten tanışarak arkadaş oldukları, İstanbul'a geldiğinde de görüştükleri anlatılmıştı.