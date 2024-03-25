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    4. Arkadaşının doğum günü için seçtiği elbise sosyal medyayı ikiye böldü

    Arkadaşının doğum günü için seçtiği elbise sosyal medyayı ikiye böldü

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    25.03.2024 10:34
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    Bir kadın, arkadaşının doğum günü yemeği için seçtiği elbiseyle dikkatleri üzerine çekti. Sosyal medyayı ikiye bölen o paylaşıma yorum yağdı.

    Geçtiğimiz günlerde Fashion Nova'nın mankenlerinden olan bir kadın arkadaşının doğum günü yemeği için hazırlandı ve seçtiği elbiseyle dikkatleri üzerine çekti.

    DOĞUM GÜNÜ KOMBİNİ SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ

    Daily Star'ın akardığı habere göre, Siyahlar içindeki cesur manken, insanlara bir arkadaşının doğum günü yemeğine gideceğini söyledi ve bu yüzden kıyafetini göstermeye karar verdi. Elbise tamamen süslenmişti ve boyundan bağlamalı bir tasarıma sahipti. Üst kısım ayrıca sırt dekoltesine sahipti. Model, vücudu saran kıyafetiyle kıvrımlarını sergilerken, hayranlarına, "Güzel olmama engel olamıyorum" dedi.

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    Elbise tasarımının kumaşı nedeniyle elbisenin altında tangasını bile görebiliyordunuz. Ancak insanlar onun "sevimli" göründüğünü söylese de bazıları potansiyel bir sorunu hemen fark etti. Dar elbise hakkındaki görüşler oldukça farklıydı.

    Bazı insanlar, kıyafetin doğum günü kızının parlaklığını giderebileceğinden endişe ediyorlardı ki bu asla iyi bir şey değil. Bunun biraz riskli bir hareket olabileceğini düşündüler.

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    İnsanlar bir arkadaşının doğum günü partisinde bu kıyafetin abartılı olup olmadığını merak ederek gerçekten bölünmüş görünüyorlardı. Kesin olan bir şey var ki, insanlar modelin çok ateşli göründüğü konusunda hemfikirdi.

    Bir kişi, "En yakın arkadaşımın kendini kötü biri gibi hissetmesini isterdim, rekabet yok." dedi. Bu arada bir başkası şu yorumu yaptı: "Ben tamamen seksiyim ama bu yarım yamalak." Öte yandan, diğerleri bunun harika bir seçim olduğunu düşündüler ve kıyafete gerçekten övgüler yağdırdılar. Biri araya girdi: "Akıllı ve kendine güvenen kadınlar başkalarını gölgede bırakmaya çalışmazlar ve gölgede kalmaktan da korkmazlar."

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    elbise doğum günü siyah sırt
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