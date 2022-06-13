Arkadaşlarıyla görüntülü konuşma yaparken ön kamerada gördükleriyle şoke oldu! Yardım çığlığı attı

Akılalmaz hırsızlık olayı Tekirdağ'da gerçekleşti. Çorlu ilçesi Cemaliye Mahallesi Akıncılar Caddesi üzerindeki evinin balkonunda arkadaşıyla görüntülü konuşan Zeki Sertbaş, hırsızlar tarafından park halindeki motosikletinin çalındığını telefonunun ön kamerasından gördü. Sertbaş, talihsiz tesadüf üzerine görüntülü aramayı sonlandırarak, imdat çığlığı attı. Zeki Sertbaş ve arkadaşları, peşine düştükleri hırsızların izini kaybetti.

POLİS ARACINI GÖRÜNCE BIRAKIP KAÇTILAR

Motosikleti yürüterek çaldığı iddia edilen şüpheliler, yaklaşık 500 metre sonra Cemaliye Mahallesi Acı Çeşme Sokak üzerinde tesadüfen devriye görevi yürüten polis aracını görünce motosikleti bırakıp kaçtı. Polis tarafından plakadan araç sahibine ulaşılınca motosikletin çalındığı ortaya çıktı.

POLİSİN DİKKATİ SAYESİNDE MOTOSİKLETİNE KAVUŞTU

Polise minnettar olduklarını ifade eden Zeki Sertbaş, “Görüntülü konuşma yapıyorduk ve bu sırada telefonunun ön kamerasından motosikletin kaçırıldığını gördük. Hemen peşine düştük ama izlerini kaybettik. Sonra telefon gelince polisin motoru kurtardığını duyduk. Allah razı olsun polisimizden. Onlar bizim canımız, ciğerimiz, hepsine minnettarız” diye konuştu.

Motosiklet sahibine teslim edilirken, olaya karışan hırsızlık şüphelilerinin yakalanması için çalışma başlatıldı. (İHA)



