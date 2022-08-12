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  4. SON DAKİKA | Arnavutköy'de feci kaza: Kamyondan düşen demirler İETT otobüsüne çarptı! Çok sayıda yaralı var

SON DAKİKA | Arnavutköy'de feci kaza: Kamyondan düşen demirler İETT otobüsüne çarptı! Çok sayıda yaralı var

12.08.2022 13:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son Dakika haberi: Arnavutköy'de feci bir trafik kazası meydana geldi. Kamyonda bulunan demir direkler düşünce yanından geçen İETT otobüsüne çarptı. Kazada otobüsün sol tarafında büyük hasar oluşurken çok sayıda kişi yaralandı. Yaralılar için olay yerine ambulanslar sevk edildi. İşte olay yerinden ilk görüntüler...

SON DAKİKA | Arnavutköy'de feci kaza: Kamyondan düşen demirler İETT otobüsüne çarptı! Çok sayıda yaralı var

Son dakika haberine göre Arnavutköy'de yanlış yükleme yapılan demir direklerle ilerleyen kamyon durağa yanaşan İETT otobüsünü biçti. Feci kazada otobüsün sol tarafı büyük hasar görürken 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Feci kaza saat 12.30 sıralarında Arnavutköy Sincanlar Otobüs durağı önünde meydana geldi. İETT otobüsü durağa yanaştığı sırada yanından yanlış yükleme yapıldığı öne sürülen kamyon hızla geçti. Bu sırada kasadan dışarı uzanan demir direk otobüsün sol tarafına takıldı. Kamyon otobüsün içine girerek sol tarafını biçerek ilerlerdi. Feci kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kamyon sürücüsü olay sonrası gözaltına alındı.

İşte kaza yerinden ilk görüntüler;

Arnavutköy'de kamyondaki demirler İETT otobüsüne düştü; Çok sayıda yaralı var (1) - Genel - İstanbul -

Arnavutköy'de kamyondaki demirler İETT otobüsüne düştü; Çok sayıda yaralı var (1) - Genel - İstanbul -

Arnavutköy'de kamyondaki demirler İETT otobüsüne düştü; Çok sayıda yaralı var (1) - Genel - İstanbul -

Arnavutköy'de kamyondaki demirler İETT otobüsüne düştü; Çok sayıda yaralı var (1) - Genel - İstanbul -

DHA

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası
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