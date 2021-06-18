Arnavutköy'de gasp çetesine operasyon! 2'si kadın 5 gözaltı

Arnavutköy'de Ü.A., isimli esnaf 10 Haziran Perşembe günü polise giderek, iş yerinde çalışan D.B. isimli kadının eşi S.N. ve akrabası olan M.Ö. ile iş yerine gelerek kendisinden tehditle 50 bin lira aldıklarını söyledi. Ü.A., daha sonra da şüphelilerin kendisine Sarıyer'de ormanlık alana götürerek silah zoruyla 150 bin lira değerinde senet imzalattığını ve bu senet karşılığında notere giderek aracını S.D. isimli şüpheliye devrettiğini belirterek, şikayetçi oldu. Polis ekipleri bunun üzerine harekete geçti. 6 farklı adrese yönelik düzenlenen operasyon da 2'si kadın toplam 5 şüpheli gözaltına alındı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen 5 şüpheliden, D.B., S.A., ve S.D., serbest bırakılırken, M.Ö., ve S.N., tutuklandı.

(DHA)

