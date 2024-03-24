Arnavutköy'de inşaat alanında yangın

Arnavutköy Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde bulunan bir inşaat şantiyesinde yangın çıktı. işçilerin kaldığı konteynerde çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.