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Arnavutköy'de inşaat alanında yangın

24.03.2024 18:28
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İstanbul Arnavutköy Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde bulunan bir inşaat şantiyesinde yangın çıktı. işçilerin kaldığı konteynerde çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Arnavutköy'de inşaat alanında yangın

Arnavutköy Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde bulunan bir inşaat şantiyesinde yangın çıktı. işçilerin kaldığı konteynerde çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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