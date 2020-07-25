Arnavutköy'de iş yerinde korkutan patlama

Arnavutköy İslambey Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi'nde bulunan atölyenin havalandırma sisteminde patlama meydana geldi.

Çatal kaşık parlatma işlemi yapılan atölyedeki patlamada 3 işçi yaralandı. Yaralı işçiler ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Havalandırma sisteminde gaz sıkışması sonucu patlama meydana geldiği belirtilirken itfaiyenin olay yerindeki çalışması sürüyor.

PATLAMA KAMERADA

Bu arada patlama güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde patlamayla dumanların yükseldiği iş yerindeki çalışanların kendilerini dışarıya attığı görülüyor. Bu sırada çevredekiler yardıma koşuyor.

DHA

