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  4. Arnavutköy’de taciz iddiası ortalığı karıştırdı! Gerçek bambaşka çıktı

Arnavutköy’de taciz iddiası ortalığı karıştırdı! Gerçek bambaşka çıktı

01.07.2022 16:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arnavutköy’de şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Bir kadının taciz iddiası ortalığı karıştı. Ancak olayın iç yüzü sonradan gün yüzüne çıktı. Kadının, arkadaşı olduğu öğrenilen şahısla başka bir nedenle tartıştığı, kurtulmak için 'taciz etti' dediği ortaya çıktı. İşte olayın detayları!

Arnavutköy’de taciz iddiası ortalığı karıştırdı! Gerçek bambaşka çıktı

Şaşkına çeviren olay, bugün saat 13.30 sıralarında Arnavutköy Cumhuriyet Meydanı’nda meydana geldi. İddiaya göre, bir kadın yol ortasında ağlayarak çevredekilerden yardım istedi ve tacize uğradığını söyledi. Çevredeki vatandaşların yardım etmeye ve sakinleştirilmeye çalıştığı esnada kendisini taciz ettiğini söylediği kişi gelerek kadının kocası olduğunu öne sürdü. Taciz şüphelisi ile vatandaşlar arasında tartışma yaşandı. Zaman zaman kavgaya dönen tartışma polisin araya girip tarafları karakola götürmesi ile son buldu.

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POLİS ARAŞTIRMASINDA TACİZ OLMADIĞI ORTAYA ÇIKTI

Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipleri tarafından yapılan detaylı çalışmada taciz olayının gerçeği yansıtmadığı tarafların başka bir konu yüzünden tartıştığı ve arkadaş olduğu, kadının o esnada kurtulmak için taciz bahanesi ürettiği ortaya çıktı.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Arnavutköy taciz
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