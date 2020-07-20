HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Arnavutköy'de vince bağlı iş makinesiyle tehlikeli yıkım

Arnavutköy'de vince bağlı iş makinesiyle tehlikeli yıkım

YAŞAM HABERLERİ  | 20.07.2020 16:25 | Son Güncelleme

Arnavutköy'de, yürekleri ağıza getiren binadaki tehlikeli yıkım anları cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. 5 katlı binanın yıkımı sırasında operatör hiçbir güvenlik önlemi almadan kepçeye yer yapmak için balyozla beton ile kiremitleri kırdı. Halatla asılı halde bekletilen kepçe operatörün kırdığı yere yerleştirildi. Operatör kepçeyle bir süre çalıştıktan sonra da asıldığı halatla çatıdan aşağı indirildi.

Arnavutköy'de vince bağlı iş makinesiyle tehlikeli yıkım

Olay, dün Arnavutköy'de meydana geldi.

5 katlı binada yürekleri ağıza getiren tehlikeli yıkım bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde; kepçe vinçe asılı halde bekletilirken en, operatörü elinde balyozla çatıda beton ve kiremitleri kırarken görülüyor. Hiçbir önlem almadan operatörün balyozla beton ve kiremidi kırarak yaptığı yere kepçe yerleştiriliyor. Operatör, bir süre yıkım çalışması yaptıktan sonra kepçeyi olduğu yere bırakıyor. Tehlikeye aldırmayan operatör, vinçteki halata asılıp çatıdan aşağı indiriliyor. Yıkım sırasında sokaktan geçenlerin de olduğu ve buna dönük herhangi bir önlemin alınmadığı da kameraya yansıyor.

e3ebc755bd83eb47a56984cd0dd5d103

YIKIM BUGÜN DE DEVAM ETTİ

Öte yandan Arnavutköy'deki yıkım bugün de devam ediyor. Yıkımda gelinen nokta havadan da görüntülendi. Yıkımı yapan bina sahibi, her şeyin normal olduğunu söyledi

e38f55d95eb92a349808ba13ac695684

DHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Neden Akıllı Saat Kullanmalısınız?Neden Akıllı Saat Kullanmalısınız?
Otoyol kenarında bulunmuştu! Vahşetin sebebi yasak aşk çıktıOtoyol kenarında bulunmuştu! Vahşetin sebebi yasak aşk çıktı
Erken ergenlik: Nedenleri, belirtileri, tedavisiErken ergenlik: Nedenleri, belirtileri, tedavisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'den flaş Netflix açıklaması

AK Parti'den flaş Netflix açıklaması

Gülistan Doku için baraj boşaltılacak

Gülistan Doku için baraj boşaltılacak

Babası hastaneye yatırıldı! Tatil pozlarıyla gündem oldu

Babası hastaneye yatırıldı! Tatil pozlarıyla gündem oldu

İşsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödeme tarihleri belli oldu

İşsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödeme tarihleri belli oldu

Her satırı iğrenç olay! Gelinine tecavüz etti

Her satırı iğrenç olay! Gelinine tecavüz etti

Kayınpeder dehşeti! Damadını topuklarından vurdu

Kayınpeder dehşeti! Damadını topuklarından vurdu

İlginizi Çekebilir

Soluğu kuaförde alacaksınız! En çok bu modeller tercih ediliyor

Soluğu kuaförde alacaksınız! En çok bu modeller tercih ediliyor

Uzman çavuş 10 yaşındaki çocuğa istismarda bulundu iddiası!

Uzman çavuş 10 yaşındaki çocuğa istismarda bulundu iddiası!

Bilim kurgu hayranları kaçırmasın! En iyi Netflix bilim kurgu dizileri...

Bilim kurgu hayranları kaçırmasın! En iyi Netflix bilim kurgu dizileri...

En acımasız an! Dişleri arasından kurtulmak için çırpındı ama...

En acımasız an! Dişleri arasından kurtulmak için çırpındı ama...

Ünlü markaların avukatları ile imitasyon ürün satan esnaf arasında gerginlik

Ünlü markaların avukatları ile imitasyon ürün satan esnaf arasında gerginlik

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Orta Toroslar'da heyecanlandıran keşif! 23 milyon yıllık fosiller deniz canlılarına aitmiş

23 milyon yıl öncesine ait! Orada bulundu

Otoyol kenarında cesedi bulunmuştu! Vahşetin sebebi yasak aşk çıktı

Otoyol kenarında bulunmuştu! Vahşetin sebebi yasak aşk çıktı

Avcılar'da kızına tacize tanık olan baba böyle isyan etti

Avcılar'da kızına tacize tanık olan baba böyle isyan etti

Tartıştığı eski damadını çekiçle başına vurarak öldürdü

Kan donduran olay! Kayınvalidesi çekiçle öldürdü

Alkol masasında görülmemiş olay! Masada sızıp kalınca...

Alkol masasında görülmemiş olay! Masada sızıp kalınca...

Cezaevi firarisi operasyonla yakalandı

Filmleri aratmadı! Cezaevi firarisi operasyonla yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.