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Arnavutköy Devlet Hastanesi'nde hasta yakını güvenlik görevlisini bıçakladı 

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.11.2019 10:00 | Son Güncelleme

ARNAVUTKÖY Devlet Hastanesi'nde güvenlik personelleriyle tartışan hasta yakınları, M.B isimli güvenlik çalışanını bıçakladı.

Taylan ERGÜN/İSTANBUL,(DHA) ARNAVUTKÖY Devlet Hastanesi'nde güvenlik personelleriyle tartışan hasta yakınları, M.B isimli güvenlik çalışanını bıçakladı. Hasta yakını olay yerinden kaçarken yaralanan M.B.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay dün öğle saatlerinde Arnavutköy'de meydana geldi. İddiaya göre trafik kazasında yaralanan bir kişi ambulansla Arnavutköy Devlet Hastanesi Acil Polikliniği'ne getirildi. Acil serviste bulunan ve kırmızı alan olarak bilinen odada yaralı hastaya doktorlar tarafından müdahale edilirken yaralının yakınları odaya girmek istedi. Hastane acil servisinde görevli güvenlik çalışanı M.B ise hasta yakınlarını uyararak odaya girmemelerini istedi. Hasta yakınları ve güvenlik görevlisi arasında tartışma çıktı. Güvenlik görevlisi M.B, hasta yakınlarından bir kişi tarafından bacağından bıçaklandı. Yaralanan hastane çalışanına acil serviste bulunan doktor ve hemşireler müdahale etti. Güvenlik görevlisinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, hastaneden kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.

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