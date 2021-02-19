Arnavutköy Kaymakamlığı'ndan 'Kanal İstanbul' iddialarına ilişkin açıklama

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan "Kanal İstanbul'un geçtiği yerlerde çiftçilerin tahliyesi isteniyor" başlıklı haberler nedeniyle kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapılması zorunluluğunun doğduğu ifade edildi.

Arnavutköy'ün, 38 mahalle, 296 bin 709 nüfus ve 450,25 kilometrekare yüz ölçümüyle İstanbul'un 4'üncü büyük ilçesi olduğu belirtilen açıklamada, ilçe dahilinde çeşitli büyüklükteki alanlarda büyük ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapıldığı aktarıldı.

Açıklamada, insan, çevre ve hayvan sağlığına uygun olmayan, derme çatma ve ruhsatsız yapılardaki bu faaliyetler nedeniyle hayvanların birçoğunun gün içerisinde kontrolsüz ve başıboş olarak ilçe sokak ve caddelerinde dolaştırılmasının, hayvansal atıkların çevreye yayılması ve oluşan pis kokular nedeniyle insan ve çevre sağlığını olumsuz yönde etkilediği vurgulandı.

Şehir merkezinde meydana gelebilecek bulaşıcı hastalıklar, kemirici ve diğer zararlı haşeratların üremelerine engel olabilmek amacıyla bu faaliyetlerin her bakımdan kontrol altına alınması gerektiği belirtilen açıklamada, "İstanbul'un bitkisel ve hayvansal üretiminin yaklaşık yüzde 10'unu karşılayan ilçemizde, özellikle merkez mahallelerimizde; çadır, derme çatma baraka, balkon ve giriş kat gibi sağlıksız ortamlarda hayvan besiciliği yapılması, hayvanların trafiğe başıboş ve kontrolsüz şekilde bırakılması gibi nedenlerle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği olumsuz etkilenmektedir." ifadesi kullanıldı.