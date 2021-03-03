Arnavutköy’de hafriyat kamyonlarına yönelik denetim

Arnavutköy’de sivil trafik ekipleri hafriyat kamyonlarına denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde kurallara uymayan sürücülere ceza kesildi.

Arnavutköy’de Eski Edirne Asfaltı’nda İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği hafriyat kamyonlarına yönelik denetim yaptı. Denetimlerde hafriyat kamyonlarını durduran ekipler sürücülerin belgelerini kontrol etti. Araçlardaki brandayı da kontrol eden ekipler brandası açık olan sürücülere ceza yazdı.

Denetlemeler esnasında konuşan hafriyat kamyonu şoförü Ali Çevik, “Biz 50 ton taşıyamazken bazı araçla 60-70 ton ve 7/24 şeklinde taşımacılık yapıyor burada bir adaletsizlik var. Allah razı olsun ki emniyet müdürümüz bu konuda hassas davranıyor ki denetimler çok sıklaştı. Biz bu olaydan çok memnunuz. Denetimler kesinlikle devam etmeli” şeklinde konuştu.

