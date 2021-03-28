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  4. Arnavutköy’de her gün aynı noktada dilencilik yapan kadın zabıtaya yakalandı

Arnavutköy’de her gün aynı noktada dilencilik yapan kadın zabıtaya yakalandı

28.03.2021 09:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arnavutköy’de her gün aynı noktaya gelip dilencilik yapan kadın, zabıta ekipleri tarafından yakalandı.Arnavutköy Necip Fazıl Caddesi’ne her gün gelerek dilencilik yapan kadın, vatandaşlar tarafından Arnavutköy Belediyesi zabıta ekiplerine şikayet edildi.

Arnavutköy’de her gün aynı noktaya gelip dilencilik yapan kadın, zabıta ekipleri tarafından yakalandı.
Arnavutköy Necip Fazıl Caddesi’ne her gün gelerek dilencilik yapan kadın, vatandaşlar tarafından Arnavutköy Belediyesi zabıta ekiplerine şikayet edildi. Zabıta ekipleri yaptıkları çalışmalar neticesinde her gün aynı noktaya gelerek insanlara duygu sömürüsü yapan kadını yakaladı. Zabıta ekiplerinin dilenci kadına müdahale ettiği anlar cep telefonu kamerası tarafından kayıt altına alınırken, caddeden geçen vatandaşlar kadının her gün aynı noktada durduğunu söyleyerek tepki gösterdi.

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