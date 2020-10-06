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Arnavutköy’de motosikletle otomobil çarpıştı: 2 kişi yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.10.2020 19:44 | Son Güncelleme

Arnavutköy’de motosiklet ve otomobilin çarpıştığı kazada motosiklette bulunan 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.Arnavutköy Haraççı Muayene İstasyonu girişinde bugün saat 17.30 civarında bir kaza meydana geldi.

Arnavutköy’de motosiklet ve otomobilin çarpıştığı kazada motosiklette bulunan 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Arnavutköy Haraççı Muayene İstasyonu girişinde bugün saat 17.30 civarında bir kaza meydana geldi. Kazada 34 TC 8273 plakalı otomobil ile üzerinde plaka bulunmayan bir motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklette bulunan 2 kişi yaralanarak Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yolda kaza nedeniyle kısa süreli yoğunluk oluşurken, kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla birlikte trafik normale döndü. Polis olayla alakalı soruşturma başlattı.

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