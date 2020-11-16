HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Arnavutköy'de tamirhanede yangın paniği

Arnavutköy'de tamirhanede yangın paniği

16.11.2020 02:34 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Arnavutköy'de tamirhanede yangın paniği

Arnavutköy'de bir oto tamirhanesinde meydana gelen yangın paniğe neden oldu. Yangın itfaiyenin erken müdahalesi sonucu büyümeden söndürüldü.

Yangın, dün gece 23:30'da Arnavutköy Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Cenk Sokak'ta meydana geldi. 5 katlı bir binanın en alt katında bulunan oto tamirhanesinde tamir için bulunan bir otomobilde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Bina sakinleri ve oto tamirhanesi sahibinin yangın söndürme tüpleriyle müdahale etmeye çalıştığı yangın kısa sürede tamirhaneyi sardı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın büyümeden söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme devam ediyor. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!
Erdoğan'dan yanan tarihi camiyle ilgili açıklamaErdoğan'dan yanan tarihi camiyle ilgili açıklama
Bakara, Kehf, Kur'an ayetleri ve kısa cuma mesajları!Bakara, Kehf, Kur'an ayetleri ve kısa cuma mesajları!

En Çok Okunan Haberler

Uğur Şahin normale dönüş için tarih verdi

Uğur Şahin normale dönüş için tarih verdi

İstanbul'da çalındı, Tokat’ta ele geçirildi! Değeri 2 milyon lira

İstanbul'da çalındı, Tokat’ta ele geçirildi! Değeri 2 milyon lira

Rusya'yı devirdik! Helal olsun çocuklar...

Rusya'yı devirdik! Helal olsun çocuklar...

Sağlık Bakanı'nın uyarılarını paylaştı! 'Artık bir geri zekalıya anlatır gibi...'

Sağlık Bakanı'nın uyarılarını paylaştı! 'Artık bir geri zekalıya anlatır gibi...'

15 Kasım Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

15 Kasım Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

Çırağını dövüp kameraya kaydetmişti! Yeni gelişme

Çırağını dövüp kameraya kaydetmişti! Yeni gelişme

İlginizi Çekebilir

Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?

Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?

İmamoğlu'ndan İstanbul için korkutan açıklama: Kapanma şart

İmamoğlu'ndan İstanbul için korkutan açıklama: Kapanma şart

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yepyeni bir seferberlik başlatıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yepyeni bir seferberlik başlatıyoruz

Acı olay! Kalp krizinden ölen çocuğun yere yığıldığı anlar kamerada

Acı olay! Kalp krizinden ölen çocuğun yere yığıldığı anlar kamerada

O illerde alarm zilleri çalıyor: Vaka artışı ortalamanın 2 katı

O illerde alarm zilleri çalıyor: Vaka artışı ortalamanın 2 katı

Diğer Haberler

Kocaeli'de zihinsel engelli şahıs tedavi gördüğü bakım merkezinde ölü bulundu

Kocaeli'de zihinsel engelli şahıs tedavi gördüğü bakım merkezinde ölü bulundu

Ankara'da polisle şüpheli arasında 30 kilometrelik kovalamaca

Ankara'da polisle şüpheli arasında 30 kilometrelik kovalamaca

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yanan tarihi camiye ilişkin açıklama

Erdoğan'dan yanan tarihi camiyle ilgili açıklama

Erzurum Sağlık Müdürü Bedir'den 'kapalı ve kalabalık ortamlardan uzak durun' uyarısı

Bir il için kritik uyarı: Uzak durun

Gaziantep’te otomobil kanalizasyon çukuruna düştü: 3 yaralı

Aracıyla kanalizasyon çukuruna düştü!

Adana'da kamyonun çarpıp, kaçtığı engelli vatandaş olay yerinde hayatını kaybetti

Korkunç kaza! Tekerlekli sandalyesi metrelerce uzağa savruldu

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.