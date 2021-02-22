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  4. Arnavutköy’de tıklım tıklım dolu olan minibüs "Pes" dedirtti

Arnavutköy’de tıklım tıklım dolu olan minibüs "Pes" dedirtti

22.02.2021 15:45 | Son Güncelleme:
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Korona virüs ile mücadele kapsamında mutasyonlu virüslere karşı uyarılar peş peşe gelirken, Arnavutköy’de bir minibüsün sosyal mesafesiz şekilde kapıları açık dışarda yolcu taşıdığı görüntüler "Bu kadarına da pes dedirtti."Korona virüs salgını başından bu yana maske, temizlik ve mesafe kuralları yetkililer tarafından sık sık hatırlatılıyor.

Korona virüs ile mücadele kapsamında mutasyonlu virüslere karşı uyarılar peş peşe gelirken, Arnavutköy’de bir minibüsün sosyal mesafesiz şekilde kapıları açık dışarda yolcu taşıdığı görüntüler "Bu kadarına da pes dedirtti."
Korona virüs salgını başından bu yana maske, temizlik ve mesafe kuralları yetkililer tarafından sık sık hatırlatılıyor. Toplu taşıma araçlarında da mesafe kurallarına uyulması gerektiği söylenirken, Arnavutköy’de bir minibüsteki mesafesiz yolcu taşımacılığı bu kadarına da pes dedirtti. Görüntülerde, minibüsün fazla yolcudan dolayı açık kapılı şekilde yolda hızla seyrettiği ve bir yolcunun ise dışarıya sarktığı görülüyor.

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