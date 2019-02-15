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Arnavutluk Başbakanı Rama’ya kürsüde saldırı

DÜNYA HABERLERİ  | 15.02.2019 17:47 | Son Güncelleme

Arnavutluk’ta muhalif milletvekili Edi Paloka, Başbakan Edi Rama’ya meclis konuşması yaparken mürekkep fırlattı.

Arnavutluk Başbakanı Rama’ya kürsüde saldırı

Arnavutluk Meclisinde, Kuzey Makedonya’nın NATO’ya katılması için yapılacak oylamanın tartışıldığı sırada muhalif milletvekili Edi Paloka, Başbakan Edi Rama’ya saldırdı. Rama’nın muhalefet lideri Lulzim Başa’yı eleştirmesine sinirlenen Paloka, Başbakana mürekkep fırlatarak tepki gösterdi.

"ZORBALIĞIN REDDİDİR"

Saldırıyla alakalı yazılı açıklamada bulunan muhalif Demokrat Parti, "Mürekkep atma eylemi, kamuoyunun görüşüne tanık olan Başbakan tarafından uygulanan zorbalığın reddidir" diyerek Paloka’ya destek çıktı.

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Arnavutluk Edi Paloka Edi Rama Başbakan Edi Rama TBMM

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