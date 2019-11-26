HABER

Arnavutluk depreminde ölü sayısı 20’ye yükseldi

DÜNYA HABERLERİ  | 26.11.2019 21:10 | Son Güncelleme

Arnavutluk’ta Richter ölçeğine göre 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Arnavutluk, (DHA)- Arnavutluk’ta Richter ölçeğine göre 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yıkıma neden olan depremde enkaz altından cansız bedenine ulaşılan kişi sayısının 20’ye yükseldiği belirtildi.
Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi Arnavutluk'ta merkez üssü başkent Tiran'ın 34 km kuzeybatısı olan saat 05.54'te Richter ölçeğine 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Ülke genelinde şiddetli hissedilen depremde çok sayıda bina yıkıldı. Gün boyu sürdürülen arama ve kurtarma çalışmalarında ekipler 20 kişinin cansız bedenini enkazdan çıkartırken, 150’den fazla kişinin de yaralı olduğu açıklandı. Arnavutluk Savunma Bakanlığı, Durres kentindeki yıkılan bir apartmanın enkazından 44 kişinin kurtarıldığı bilgisini paylaştı.
Yerel medya, Arnavutluk genelinde itfaiye, sağlık ekipleri ve silahlı kuvvetlerin, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini duyurdu.

Bir ateş de sen yak, #karanlığıaydınlatBir ateş de sen yak, #karanlığıaydınlat
Kolombiya’da lise öğrencisi Cruz’un ölümünden sonra protestolar şiddetlendiKolombiya’da lise öğrencisi Cruz’un ölümünden sonra protestolar şiddetlendi
Daphne Caruana Galizia - Malta'da gazeteci suikastı soruşturmasındaki son gelişmeler hükümette krize yol açtıDaphne Caruana Galizia - Malta'da gazeteci suikastı soruşturmasındaki son gelişmeler hükümette krize yol açtı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İrem Sak'tan Haluk Bilginer'e: Kaç gibi müsait ev?

İrem Sak'tan Haluk Bilginer'e: Kaç gibi müsait ev?

Kadın gardiyan mahkumla 'uygunsuz ilişki' yaşadı!

Kadın gardiyan mahkumla 'uygunsuz ilişki' yaşadı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul ve Ankara uyarısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul ve Ankara uyarısı

Yavru köpeğin elini yaladığı adam hayatını kaybetti

Yavru köpeğin elini yaladığı adam hayatını kaybetti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli EYT açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli EYT açıklaması

Muharrem İnce'den Rahmi Turan ve Talat Atilla'ya suç duyurusu

Muharrem İnce'den Rahmi Turan ve Talat Atilla'ya suç duyurusu

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Yavru köpeğin elini yaladığı adam hayatını kaybetti

Yavru köpeğin elini yaladığı adam hayatını kaybetti

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

'O fotoğraflar Mars'ta yaşam olduğunun kanıtı'

'O fotoğraflar Mars'ta yaşam olduğunun kanıtı'

Bölgeye kimseye yaklaştırılmıyor! Yoğun güvenlik önlemi alındı

Bölgeye kimseye yaklaştırılmıyor! Yoğun güvenlik önlemi alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Beyaz Saray'da tanımlanamayan hava aracı paniği

Beyaz Saray'da hava aracı paniği

Eve getirdiği 'kedi yavruları' puma çıktı

Eve getirdiği 'kedi yavruları' puma çıktı

G String'li domuz görenleri şoke etti!

G String'li domuz görenleri şoke etti!

Sandıktan 'demokrasi' çıktı ancak protestolar hız kesmedi

Sandıktan 'demokrasi' çıktı ancak protestolar hız kesmedi

ABD'de 36'şar yıl boşuna hapis yatan 3 kişi tazminat alamayacak

ABD'de 36'şar yıl boşuna hapis yatan 3 kişi tazminat alamayacak

Ermenistan'dan 'önkoşulsuz' Türkiye açıklaması

Ermenistan'dan 'önkoşulsuz' Türkiye açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.