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Arnavutluk'ta Türk mutfağı tanıtıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2019 20:27 | Son Güncelleme

Arnavutluk'ta Türk mutfağı tanıtıldı

TİRAN (AA) - Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği konutunda geleneksel Türk yemekleri tanıtıldı.

Programa, Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük'ün eşi Ayşegül Erdal Yörük, Arnavutluk'taki Türk kurum temsilcilerinin eşleri, vatandaşlar ve çok sayıda davetli katıldı.

Yörük, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk milletinin misafirperverliğine dikkati çekerek, bu yüzden çayın yanında verilen ikramlıkların çok çeşitli olduğunu söyledi.

Bu birlikte olmayı biraz çeşitlendirmek adına Türkiye’de yaptıkları ve çayın yanında yenen çeşitli yemekleri de hazırladıklarını kaydeden Yörük, "Bir arada olmak için yemek veya çay bizim için bahane. Onun yanında da birlikteliği keyiflendirmek için ikramlıklarımızla birlikte burada toplandık." dedi.

Tanıtıma gelen Arnavutluk vatandaşı Aryana Sina da Türk ve Arnavut yemekleri arasında benzerlikler olduğunu söyledi.

Türk mutfağının çeşitliliğine dikkati çeken Sina, "Ben birkaç kez Türk yemeklerinin verildiği etkinliklere katıldım ve her defasında daha önce hiç tatmadığım çok çeşit vardı. Onların özelliği çok az hamur kullanılması. Börekte bile kullanılan hamur o kadar ince ve hamurların çeşitliliği çok sağlıklı." şeklinde konuştu.

Teuta Gjunkshi ise Türk mutfağının çeşitliliğiyle tanındığını kaydederek söz konusu çeşitliliği ve yemeklerin hazırlanmasındaki profesyonelliği daha yakından görme fırsatı yakaladığını ifade etti.

Programda peynirli poğaça, ıspanaklı börek, tuzlu kurabiye, sigara böreği, lahmacun, su kabaklı börek, kısır, irmik helvası, baklava çeşitleri, tatlı kabağı, cevizli tahinli kek, elmalı turta, kahveli buseler kurabiyesi gibi çeşitli yemek ve tatlılar tanıtıldı.

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Arnavutluk Tiran türk mutfağı yemekler

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