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Arnavutluk'ta Türkçe Öğretim Portalı tanıtıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2019 21:54 | Son Güncelleme

Arnavutluk'ta Türkçe Öğretim Portalı tanıtıldı

TİRAN (AA) - Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Tiran, Türkçe Öğretim Portalını Arnavutluk'ta tanıttı.

Başkent Tiran'daki YEE binasında düzenlenen etkinliğe, YEE Tiran Müdürü Ömer Osman Demirbaş, Türkçe kursunun eğitimcileri, öğrenciler ile diğer davetliler katıldı.

Etkinlik kapsamında Türkçe Öğretim Portalının tanıtımının yanı sıra Türkçe kursuna katılanlara sertifikaları dağıtıldı.

Türkçe Öğretim Portalını tanıtan Eğitim Koordinatörü Oğuzhan Sakoğlu, 2013 yılında başlattıkları çalışmalar çerçevesinde birçok benzer dil öğretim portalını incelediklerini söyledi.

Portalın şubat 2017'de açıldığını anımsatan Sakoğlu, "230 binin üzerinde kullanıcısı var. Bu kullanıcılar dünyanın 195 farklı ülkesinden. Öğrenciler sistem üzerinden birbirini arkadaş olarak ekleyebiliyorlar, yorum yazabiliyorlar ve başarı puanlarından dolayı bazı ödüller kazanabiliyorlar. Şimdilik sistem ücretsiz fakat ileriki günlerde canlı dersler veya okutman desteğini planlıyoruz." diye konuştu.

YEE Tiran Müdürü Demirbaş da Türkçe kursa katılanlara sertifikalarını dağıtarak, etkinliğe katılanları selamladı.

Türkçe kursundan bu dönem 24 kişi yararlandı. 2009 yılında açılan YEE Tiran'da bugüne kadar bin 730 kişi Türkçe kursuna katıldı. Mevcut dönemde ise kurslara 90 kişi devam ediyor.

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