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Arnavutluk'ta "Türkiye Günleri" Etkinliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2019 00:25 | Son Güncelleme

Arnavutluk'ta "Türkiye Günleri" Etkinliği

TİRAN (AA) - Arnavutluk’un başkenti Tiran’da Türk kültürü, geleneksel yemekleri ve Türk müziğinin yakından tanıtılması amacıyla düzenlenen "Türkiye Günleri" açıldı.

Açılış programına Arnavutluk'taki Türk kurum ve kuruluşlar ile Türkiye'den bazı belediyelerin temsilcileri, Türkiye ve Arnavutluk kurum temsilcileri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük, burada yaptığı konuşmada, Türkiye’yi bu etkinlikte temsil eden belediye sayısının giderek arttığını söyledi.

Tanıtım çadırlarında önemli bir hareketlilik olduğunu kaydeden Yörük, "Ümit ediyorum bu kültürel etkinliğin önümüzdeki yıllarda yapılacak yeni faaliyetlerdeki katılımcı sayımız ve bu etkinlik çerçevesinde Arnavut kardeşlerimize Türk kültürünü, Türk medeniyetini tanıtımı için buraya getirip sergilediğimiz ürünleri veya mutfak lezzetlerimizin sayısında da çeşitliliğinde de bir artış olacak." ifadelerini kullandı.

Arnavutların etkinliğe gösterdiği ilginin bu etkinliği yaparak ne kadar doğru bir iş yaptıklarını ispat ettiğini söyleyen Yörük, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye ile Arnavutluk arasında kökleri yüzyıllara dayanan çok sağlam tarihi, kültürel, dinsel, sosyal bağlar var. Biz Yunus Emre Enstitümüz aracılığıyla burada düzenlediğimiz bu etkinlikle aslında kökleri, geçmişten gelen bu bağları bu defa Tiran'daki genç nesillerle ve onların alıp ilerideki nesillere aktaracağı bir bağı, bir köprüyü oluşturuyoruz.".

Barış Pınarı Harekatı hakkında da konuşan Yörük, harekatta şehit düşenlere Allah'tan rahmet yaralılara ise acil şifalar diledi.

Tiran Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Ömer Osman Demirbaş ise "Türkiye Günleri" etkinliğinin Tiran'da sırasıyla 3. kez düzenlendiğini aktardı.

Türkiye Günleri etkinliği 20 Ekim'de sona erecek. Tanıtım standlarında Türk kültürü, müziği ve geleneksel yemekleri tanıtılıp farklı etkinlikler ve konserler yapılacak.

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Tiran Türkiye yee

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