Arnavutluk’tan dönen yolcular deprem anını anlattı

Arnavutluk’ta yaşanan 6,4 şiddetindeki depremin ardından ülkeye dönen yolcular, deprem sırasında yaşanan korku dolu anları anlattı.

Dün sabaha karşı Merkez üssü Arnavutluk’un başkenti Tiran’ın 34 kilometre batısında bulunan 6,4 büyüklüğündeki depremde, en az 19 kişi hayatını kaybetmiş 600’den fazla kişi yaralanmıştı. Çok sayıda binada hasar meydana gelmişti. Yerel saatle 03.54’te meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremin ardından Richter ölçeğine göre 5’in üzerinde çok sayıda artçı depremler de yaşandı.

“Birçok kişinin arabalarında ve meydanlarda uyuduğunu gördük”

Korkutan depremin ardından Arnavutluk’un başkenti Tiran’dan dönen yolcular, deprem anında yaşadıklarını anlattı. Tarifeli uçakla İstanbul’a dönen yolculardan Hasan Cumhur Bandaççıoğlu, havalimanında basın mensuplarına depreme ilişkin yaptığı değerlendirmede bir fuar için Tiran’da bulunduğunu belirterek “İlk deprem galiba gece yarısı 12.00 civarında oldu. İlki 5,1 civarındaydı. Daha sonra 04.00 civarında asıl deprem başladı ve 45-50 saniye sürdü. Daha önce deprem yaşamış biri olarak gerçekten çok ürkütücüydü. Kaldığımız otelde 22 Türk vardı, yaralanan yoktu ama çok yüksek bir deprem yaşadık ve koktuk. Allah ülkemizi böyle bir depremden korusun. Aynı şiddette bir depremin İstanbul’da olduğunu düşünemiyorum bile. Tiran’da birçok kişinin arabalarında ve meydanlarda uyuduğunu gördük. Otellerinde kimileri lobide uyudu” dedi.