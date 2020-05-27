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Aromalı dudak nemlendiricisi kullanırken dikkat!

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-Dudak nemlendiricilerinin içeriğinde bulunan parfümler, taşıyıcı maddeler ve koruyuculara bağlı olarak dudak egzamasına yol açabileceği uyarısında bulunan Doç. Dr. Filiz Topaloğlu Demir, “Dudak nemlendiricilerinde bulunan, alerjiye en çok yol açtığı bildirilen maddeler; hint yağı, risinoleik asit, benzoik asit, oksibenzon ve propil galattır” dedi.

Aromalı dudak nemlendiricisi kullanırken dikkat!

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Dermatoloji Bölümünden Doç. Dr. Filiz Topaloğlu Demir, dudak nemlendiricisi seçerken dikkat edilmesi gereken konuları açıkladı. Doç. Dr. Demir, dudak nemlendiricisi seçerken güneş koruma faktörüne dikkat edilmesi gerektiğini belirterek “Güneşin zararlı etkilerinden korunmak için, gündüz dışarı çıkmadan önce, çinko oksit ve titanyum dioksit gibi fiziksel güneş koruyucular içeren, minimum 15 SPF olan dudak nemlendiricilerini tercih etmeliyiz. Gündüz, dışarıda olduğumuz süre boyunca, dudak nemlendiricimizi 2 saatte bir tekrarlayarak maksimum koruma elde edebiliriz” dedi.

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YANMA, PULLANMA VE BATMAYA DİKKAT

Yeterince nemlendirilmesine rağmen dudaklarda kuruma ya da çatlama görülüyorsa yanlış ürünün seçilmiş olabileceğini belirten Doç. Dr. Demir, şöyle devam etti: “Doğru bir dudak nemlendiricisi tarçın, narenciye, nane aromaları gibi tatlandırıcılar, koku maddeleri, fenol, lanolin, mentol, okaliptüs, zeytinyağı, şellak gibi reçineler, kafur, oksibenzon, propil gallat, salisilik asit gibi irritan maddeler içermemelidir. Dudak nemlendiricisi uyguladıktan sonra dudaklarınızda yanma, batma gibi bir rahatsızlık hissi ortaya çıkıyorsa dudak nemlendiriciniz irritan bir madde içeriyor olabilir. Seramidler, vazelin, shea yağı, mineral yağ, dimetikon gibi maddeleri içeren nemlendiriciler tercih edilmeli.

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Dudak nemlendiricileri ile görülebilecek olan bir diğer istenmeyen durum ise dudak nemlendiricilerinin içeriğinde bulunan parfümler, taşıyıcı maddeler ve koruyuculara bağlı ortaya çıkabilen alerjik dudak egzamasıdır. Dudak nemlendiricilerinde bulunan, alerjiye en çok yol açtığı bildirilen maddeler; hint yağı, risinoleik asit, benzoik asit, oksibenzon ve propil galattır. Bazı kişilerde ise lanoline karşı temas duyarlılığı veya lanolinle ilişkili alerjik egzamalar görülebilir. Bu durumda dudaklarda ortaya çıkan kızarıklık, pullanma ve çatlamalar için hekime başvurulmalıdır. Bu kişilerde dudak egzamasına yol açan alerjeni ortaya koymak içi yama testi yapılmalıdır.”

DHA

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