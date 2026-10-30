Mutlu çiftlerin birbirine söylemediği 5 cümle! İlişkinizde duyuyorsanız dikkat

Sağlıklı ve destekleyici bir ilişkide sık sık duyulmaması gereken 5 kırıcı cümle.

1. "YETERİNCE İYİ DEĞİLSİN"

Partnerinizin sizi sürekli yetersiz hissettirmesi sağlıklı bir ilişki dinamiği değil. İyi bir partner, kariyerinizden sosyal hayatınıza kadar gelişiminizi engellemek yerine sizi desteklemeli. Sağlıklı ilişkilerde çiftler birlikte gelişebilir ve birbirlerini yeni şeyler denemeleri konusunda cesaretlendirebilir. Kendinize inanmakta zorlandığınız dönemlerde dahi yanınızdaki kişinin potansiyelinizi görmesi ve sizi aşağı çekmek yerine desteklemesi önem taşıyor.

2. "İSTERSEM BAŞKASINI BULURUM"

"İstediğim zaman başkasını bulabilirim” gibi cümleler kişinin kendisini kolayca gözden çıkarılabilir hissetmesine neden olabilir. Partnerinizi kaybetmemek için sürekli davranışlarınızı değiştirmek veya onun istediği gibi hareket etmek zorunda olduğunuzu düşünüyorsanız bu durumu göz ardı etmemek gerekiyor. İlişkilerde sürekli korku, tükenmişlik veya kendi duygularından şüphe duyma gibi durumların duygusal manipülasyonla bağlantılı olabileceğine dikkat çekiliyor.

3. "SENİNLE OLDUĞUM İÇİN PİŞMANIM"

Tartışma sırasında söylenmiş olsa bile "Seninle olduğum için pişmanım" cümlesi karşı tarafta derin bir kırgınlık yaratabilir. Sağlıklı bir ilişkide kişinin kendisini partnerinin yaptığı bir hata veya yanlış bir seçim gibi hissetmemesi gerekir. Partnerlerin birbirlerine sevgilerini, takdirlerini ve ilişkiye verdikleri değeri gösterebilmeleri ilişkinin önemli parçalarından biri. Bu nedenle bu cümlenin özellikle sık sık kullanılması, partnerinizin ilişkiye bakışını sorgulamanız gereken bir işaret olabilir.

4. “BENİ SEVİYORSAN BUNU YAPARSIN”

“Beni seviyorsan yaparsın” ifadesi, sevgiyi bir koşula bağladığı için ilişkilerde kullanılan manipülatif cümlelerden biri olabilir. Bir kişinin sevgisini kanıtlamak için istemediği bir şeyi yapmak zorunda hissetmesi sağlıklı bir ilişki dinamiği değil. Partnerinize duyduğunuz sevgiyi sürekli kanıtlamak zorunda kalıyor, hayır dediğinizde suçluluk hissediyor veya kendinizi sürekli özür dilerken buluyorsanız bu davranışlara dikkat etmek gerekiyor.

Sağlıklı bir ilişkide sevgi, karşı tarafı istemediği davranışlara zorlamak için bir araç olarak kullanılmamalı.

5. "ARKADAŞLARINLA YA DA AİLENLE GİTME, BENİMLE KAL"

Partnerinizin zaman zaman sizinle daha fazla vakit geçirmek istemesi tek başına kontrolcü bir davranış anlamına gelmez. Ancak arkadaşlarınızla veya ailenizle yaptığınız planları sürekli iptal etmeniz için baskı görüyorsanız durum değişiyor. Sağlıksız ilişkilerde kişinin yakın çevresiyle daha az görüşmesini sağlamak, arkadaşları veya ailesi hakkında sürekli olumsuz konuşmak ve kimlerle görüşeceğine müdahale etmek kontrol davranışlarının bir parçası olabilir.