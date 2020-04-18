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Art arda 2 aracın çarptığı genç hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2020 01:59 | Son Güncelleme

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde, art arda 2 aracın çarptığı 19 yaşındaki genç yaşamını yitirdi.

Art arda 2 aracın çarptığı genç hayatını kaybetti

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde, C.Y'nin kullandığı otomobil, Samsun-Ordu kara yolu Kirazlık mevkisindeki yan yolun karşısına geçmeye çalışan Serkan Baştan'a çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle savrularak kara yoluna düşen Baştan'a, daha sonra sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen bir minibüs de çarptı.

Olay yerinde hayatını kaybeden Serkan Baştan'ın cesedi, yapılan incelemenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Gözaltına alınan sürücü C.Y. ise Tekkeköy Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

(AA)

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Samsun Tekkeköy trafik kazası feci kaza

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