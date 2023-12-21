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Artan sahipsiz sokak köpeği saldırıları sonrasında Ankara Valiliği'nden "acil" tedbir kararı! Tüm belediyelere yazı gönderildi

21.12.2023 13:04 | Son Güncelleme:
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Ankara Valiliği'nden, Ankara Büyükşehir ve 25 ilçe belediye başkanlığına yazı gönderildi. Vali Vasip Şahin'in imzasıyla gönderilen yazının, sahipsiz sokak hayvanlarının bakımevlerine alınması, kısırlaştırılması gibi tedbirleri içerdiği öğrenildi.

Artan sahipsiz sokak köpeği saldırıları sonrasında Ankara Valiliği'nden "acil" tedbir kararı! Tüm belediyelere yazı gönderildi

Ankara Valiliği, halk sağlığının ve insanların can güvenliğinin korunması amacıyla sahipsiz hayvanların bakımevlerine alınması ve kısırlaştırılması dahil her türlü tedbirin alınmasına ilişkin belediyelere yazı gönderdi.

YAZI "ACELE" KODUYLA GÖNDERİLDİ

Vali Vasip Şahin imzasıyla Büyükşehir Belediyesi ile 25 ilçe belediyesine "acele" koduyla gönderilen yazıda, son yıllarda sahipsiz sokak hayvanları popülasyonunda meydana gelen artışın kentte toplum sağlığı ve çevre temizliği üzerine olumsuz etkileri bulunduğu belirtildi.

Bunun yanında son yaşanan vakaların, sahipsiz sokak hayvanlarının insanların can güvenliğini tehdit ettiğine dikkat çekilen yazıda, köpek ısırmalarının yaralanma ve ölümle sonuçlandığı, insanların günlük yaşantılarının kısıtlandığı ve toplumsal huzursuzluk yaşandığı bildirildi.

valilik

MEVZUAT ÇERÇEVESİNDE YÜRÜTÜLÜYOR

Yazıda, sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik iş ve işlemler "5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu" ve ilgili mevzuatları çerçevesinde yürütüldüğü anımsatılarak, bahsi geçen mevzuatlar kapsamında bakımevi yapımı, sahipsiz hayvanların toplama, kısırlaştırma, kayıt altına alma, aşılama gibi rehabilitasyon işlemleri ile bakım ve beslenmesinin yerel yönetimlerin sorumluluğunda olduğu hatırlatıldı.

5199 Sayılı Kanun'un ilgili maddesinde "Hayvanların korunması ve rahat yaşamlarının sağlanmasında; insanlarla diğer hayvanların hijyen, sağlık ve güvenlikleri de dikkate alınmalıdır." hükmünün yer aldığına işaret edilen yazıda, Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliğinin 20 ve 21'inci maddelerinde belediyelerin sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların toplatılması ve bakılmasına yönelik usul esasların hüküm altına alındığı kaydedildi.

Yazıda ayrıca, Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliğinde, geçici bakımevlerinde kaldıkları süre içerisinde kanuni istisnalar ile bulaşıcı, tedavi edilemez veya tedavi sonrasında iyileşme ihtimali olmayan bir hastalığa sahip olduğuna, alındığı ortama bırakıldığında insan ve çevre sağlığını önlenemez derecede tehdit eden hayvanlar ile ilgili alınması gereken tedbirlere ilişkin hükümlerin yer aldığı da anımsatıldı.

Yazıda sahipsiz hayvanların bakımevlerine alınması, kısırlaştırılması da dahil her türlü tedbirin alınması istendi.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Ankara sokak hayvanları
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