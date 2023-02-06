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Artçı deprem nedir, ne kadar sürer? Kahramanmaraş ve Gaziantep'te peş peşe artçı depremler

06.02.2023 08:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Artçı deprem hakkında bilgiler Kahramanmaraş ve Gaziantep'te peş peşe depremlerin meydana gelmesiyle birlikte merak ediliyor. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 4.17'de 7,4 büyüklüğünde deprem olurken Gaziantep'te de büyüklükleri 6,4 ile 6,5 olan iki deprem meydana geldi. Kahramanmaraş'taki deprem sonrası bölgedeki artçılar da devam ediyor. Peki, Artçı deprem nedir, ne demektedir? Artçı deprem ne kadar sürer? İşte konu hakkında bilgiler...

Artçı deprem nedir, ne kadar sürer? Kahramanmaraş ve Gaziantep'te peş peşe artçı depremler

Artçı depremin ne olduğu, ne kadar sürebileceği Kahramanmaraş ve Gaziantep depremlerinin ardından merak edilmeye başlandı. AFAD'ın verilerine göre Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,4 büyüklüğünde deprem oldu. Saat 04:17'de gerçekleşen deprem ülkenin birçok noktasından hissedildi. Deprem başta Malatya, Gaziantep Diyarbakır, Adıyaman olmak üzere birçok kentten hissedildi. Korkutan depremin ardından artçı depremlerde devam etti. Peki, Artçı deprem nedir, ne kadar sürer?

ARTÇI DEPREM NEDİR?

Artçı Deprem, şiddetli depremlerin ardından olan depremlere denilmektedir. Bu depremler uzun bir süre devam eder ve büyük depremle kırılmış yer altı tabakalarının iyice yerleşmesini sağlar.

Yer kabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yer yüzeyini sarsma olayına “DEPREM” denir.

Deprem, insanın hareketsiz kabul ettiği ve güvenle ayağını bastığı toprağın da oynayacağını ve üzerinde bulunan tüm yapılarında hasar görüp, can kaybına uğrayacak şekilde yıkılabileceklerini gösteren bir doğa olayıdır.

Depremin nasıl oluştuğunu, deprem dalgalarının yer yuvarı içinde ne şekilde yayıldıklarını, ölçü aletleri ve yöntemlerini, kayıtların değerlendirilmesini ve deprem ile ilgili diğer konuları inceleyen bilim dalına “SİSMOLOJİ” denir.

Deprem mi oldu2

ARTÇI DEPREM NE KADAR SÜRER?

Artçı depremlerin belli bir süresi yoktur. Depremden sonra meydana gelen artçılar 1 ay sürebildiği gibi 2 yılda da devam edebilir.

ARTÇI DEPREMLER NASIL OLUŞUR?

Yerin derinliklerinde meydana gelen fiziksel ve kimyasal değişim süreci içerisinde, farklı şiddetlerde depremler meydana gelir. Bu depremler ile beraber dünya tabakalarında katmanlar birbiri üzerinden geçer ve yerleşir. Böylece sarsıntılar oluşur ve deprem meydana gelir. Ancak bu yerleşim tek seferde tamamlanmaz.

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