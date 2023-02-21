Artçı depremler ne kadar sürer, ne zaman bitecek? Artçı depremler neden bitmiyor? Hatay’da 3 dakika arayla iki şiddetli deprem

Asrın felaketi olarak nitelenen Kahramanmaraş depremi sonrası Hatay'da da şiddetli iki deprem meydana geldi. Mersin, Adana, Antalya, Diyarbakır, Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta da hissedilen 6.4 ve 5.8 büyüklüğündeki depremlerin ardından artçı depremler aralıklarla devam ediyor. Depremi hissedenler Artçı depremler ne kadar sürer, ne zaman bitecek? Artçı depremler neden bitmiyor? gibi soruların yanıtlarını araştırıyorlar. İşte konu hakkında tüm ayrıntılar...

ARTÇI DEPREM NEDİR?

Artçı Deprem, şiddetli depremlerin ardından olan depremlere denilmektedir. Bu depremler uzun bir süre devam eder ve büyük depremle kırılmış yer altı tabakalarının iyice yerleşmesini sağlar.

Yer kabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yer yüzeyini sarsma olayına "DEPREM" denir.

ARTÇI DEPREMLER NE KADAR SÜRER, NE ZAMAN BİTECEK?

Artçı depremlerin belirli bir süresi yoktur. Depremden sonra meydana gelen artçılar 1 ay devam edebileceği gibi 2 yıl da sürebilir.

FAY HATTI NEDİR?

Yer kabuğunu oluşturan levhaların hareketleri sonucu oluşan gerilme ve sıkışmalar, yer kabuğunun bazı bölümlerinde yüzyıllar boyunca enerji biriktirir. Bu enerjiler zaman zaman ortaya çıkar. Yer kabuğundaki bu hareketli kesimlere FAY adı verilir.

Birbirlerinin hareketini engelleyen levhalar arasında sürtünme başlar. Levhaların birbirlerine sürtünmesi sırasında, büyük kaya kütlelerinin arasında kalan “fay” adını verdiğimiz zayıf yerler zorlanırlar ve buralarda gerilme enerjisi birikir.

Zorlanma ve sürtünmenin etkisiyle kısa bir zaman içerisinde çok şiddetli bir kırılma ve hareket ortaya çıkar. Oluşan ilk harekete “deprem” (ana şok), şiddetli sarsıntının etkisiyle o bölgedeki yer kabuğunun zayıf diğer kısımlarının kırılmasına da “artçı depremler” (artçı şoklar) denir.



