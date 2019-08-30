İSTANBUL (AA) - HATİCE ŞENSES - Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Merih Çetinkaya, günümüzde çocukların büyüdükçe yorulacak kadar hareket etmedikleri, hatta hareket etmek için çok yorgun olduklarının bildirildiğini belirterek, "Çocukların büyüyüp geliştikçe sağlıklı olabilmeleri için daha fazla fiziksel aktivitede bulunmaları, daha az sedanter hayat yaşamaları ve yeterli düzeyde uyumaları gerekmektedir." dedi.

Prof. Dr. Çetinkaya, günümüzde sağlıklı bir yaşam için günlük fiziksel aktiviteyle dinlenme arasındaki dengenin son derece önemli olduğunu söyledi.

Fiziksel aktivite, sedanter davranışlar ve uykunun birlikte değerlendirildiği Kanada 24 Saatlik Hareket Kılavuzu'nun önemli veriler sağladığını aktaran Çetinkaya, kılavuzun dünyada çocuklar için yaşamın erken dönemlerinden itibaren fiziksel hareket ve uyku açısından dikkat edilmesi gereken bilgileri içeren ilk kılavuz olma özelliğini taşıdığını belirtti.

Çetinkaya, çalışma ve araştırmaların son yıllarda çocukların daha az fiziksel harekete sahip olduğunu ve 5 yaşından önce zararlı olduğu bilinmesine rağmen ekran önünde çok daha fazla zaman harcadığını gösterdiğini ifade ederek, şu bilgileri verdi: