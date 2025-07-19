Artık dışarı çıkmana gerek kalmayacak! Evini ‘third place’e çevirmenin yolları

Evinin bir köşesini çok amaçlı hale getir.

Dışarıdaki rutinlerini eve taşı!

Evinde bir köşeyi hem kitap okuyabileceğin hem kahve içebileceğin bir alana çevirebilirsin. Küçük bir masa, bir koltuk ve kütüphanelerle çok şık ve kullanışlı bir alan oluşturabilirsin.

Sabah kahveni aldığın kahveci, çalışmaya gittiğin cafe ya da kafa dağıtmaya gittiğin sinema rutinlerini eve taşıyabilirsin. Kahveni evde demleyip en sevdiğin köşede içebilir ya da her hafta bir günü evde sinema günü yapabilirsin.

Bitkisiz olmaz!

Bitkiler, evleri canlandırıyor. Third placeler için de bitki şart. Evini third place'e çevirirken bitkilere ihtiyacın var. O yüzden evinin birkaç yerine bitki yerleştirerek güzel bir hava yaratabilirsin.

Kahve köşesiz olmaz elbette.



Evini third place'e çevireceksen bir kahve köşesi sana şart. Öyle çok büyük bir yerden bahsetmiyoruz. Kahve makinesi, kupalar ve french press gibi kahve malzemelerini koyabileceğin bir dolap bunun için yeter de artar bile. Bizim kahve makinesi için tercihimiz tabii ki Philips LatteGo! Tek dokunuşla 8 soğuk ve toplamda 20 sıcak ve soğuk kahve yapabilen LatteGo ile ideal aroma, krema ve sıcaklıkta kahveler hazırlayabileceksiniz.

Dışarıdaki kafelerin olmazsa olmazı açık kitaplıklar da lazım.



Evini dönüştürürken en çok ihtiyacın olan şey kitaplıklar. Özellikle açık kitaplıklara kafelerde çok sık rastlıyoruz. Evin için de kullanabileceğin açık kitaplıklar ile evini güzel bir hale getirebilirsin.

Evine loş aydınlatmalar gerek!

Third place için evine loş aydınlatmalar gerekiyor. Evde sıcak sarı ışıkları ve masa lambalarını kullanmalısın. Bu tarz aydınlatmalar evdeki ortamı yumuşatıyor.

Evde sessizlik ve sosyal alan dengesini kurmalısın.

Bu ne demek diye düşünüyor olabilirsin. İyi bir third place mekanında hem sessizlik isteyenler hem sosyal olmak isteyenler için alanlar olmalı. Evinde de bir köşede sessizliği seçenler için alan olmalı. Tabii bunun yanında sosyal olmak isteyenlerin de rahat edeceği bir yer olmalı.

Evin dönüşüyorsa sadece dekor yeterli olmaz.

Dekoratif ürünler evini third place yapmaya yetmez. Bunun yanında evinde güzel kokular ve fonda çalan bir müzik de olmalı. Bu tarz detaylar evinin third place olmasına yardımcı olacak!

Evde misafir ağırlamak, evini tam third place yapar.



Evini third place'e çeviriyorsan bu sadece kendin için olamaz. Bunun yanında misafirlerinin de rahat edebileceği bir alan yaratmak için masa, sandalye ve ikramlar hazırlayabilirsin.

Duvarları da kişiselleştirin.

Duvarlar, third place'in en önemli detaylarından. Dışarıda bir kafeye gittiğinde senin de ilk dikkatini duvarlar çekmiyor mu? İşte evini bu şekilde tasarlarken duvarları es geçmemelisin. Duvarlara çeşitli posterler, ilham panoları ya fotoğraflar asarak kişiselleştirebilirsin.