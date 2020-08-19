Artık düzleştirici kullanmayacaksınız! Saçları dümdüz yapan doğal yöntemler..."

Düz saçlar birçok insana daha güzel geldiği için çoğumuz her gün saçlarını düzleştirmek için ayna karşısında zamanını harcar. Üstelik saçlarınızın güzel olması için harcadığınız bu zamanda aslında saçlarınıza çok büyük zararlar vermeye başlarsınız. Kullandığınız ısı nedeniyle saçlarınız kurur, dökülmeler başlar ve gittikçe güçsüzleşir. Eğer o çok sevdiğiniz saçlarınıza bu işkenceyi yapmaya devam etmek istemiyorsanız, işte saçlarınızı besleyecek ve daha havalı görünmesini sağlayacak doğal saç düzleştirmenin yolları…

SICAK YAĞ MASAJI

Bu yöntemi zeytinyağı ve jojoba yağı gibi arzu ettiğiniz herhangi bir yağ çeşidi ile uygulayabilirsiniz.