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Artık düzleştirici kullanmayacaksınız! Saçları dümdüz yapan doğal yöntemler..."

Göksi Beköz Göksi Beköz
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Nasıl ki düz saçlıların en büyük arzusu kıvırcık bir saça sahip olmaksa kıvırcık saçlıların da en büyük hayali düz ve pürüzsüz saçlara kavuşmaktır. İstediğiniz bu görüntüye sahip olmak için illa düzleştirici ve fön gibi yöntemler kullanmak zorunda da değilsiniz. İşte saça zarar vermek bit yana, saçı besleyerek düzleşmesini sağlayan tamamen doğal tarifler…

Artık düzleştirici kullanmayacaksınız! Saçları dümdüz yapan doğal yöntemler..."

Düz saçlar birçok insana daha güzel geldiği için çoğumuz her gün saçlarını düzleştirmek için ayna karşısında zamanını harcar. Üstelik saçlarınızın güzel olması için harcadığınız bu zamanda aslında saçlarınıza çok büyük zararlar vermeye başlarsınız. Kullandığınız ısı nedeniyle saçlarınız kurur, dökülmeler başlar ve gittikçe güçsüzleşir. Eğer o çok sevdiğiniz saçlarınıza bu işkenceyi yapmaya devam etmek istemiyorsanız, işte saçlarınızı besleyecek ve daha havalı görünmesini sağlayacak doğal saç düzleştirmenin yolları…

SICAK YAĞ MASAJI

Bu yöntemi zeytinyağı ve jojoba yağı gibi arzu ettiğiniz herhangi bir yağ çeşidi ile uygulayabilirsiniz.

  • Ağzı kapalı olan plastik bir torbanın içine 2 yemek kaşığı kadar tercih ettiğiniz yağı kaynatmakta olduğunuz suyun içine atın.

  • Yağ dokunabildiğiniz kadar ısındıktan sonra, yağı elinize alarak saçlarınıza nazikçe masaj yapmaya başlayın ve tüm yağı saçlarınıza iyice yedirin.

  • Yağ bittikten sonra saçlarınızı havlu ya da bone ile sararak yaklaşık 30 dakika kadar saçlarınızda bekletin.

  • Ardından saçlarınızı şampuanlayarak yıkayın ve sonrasında durulayın.

    • KEREVİZ YAPRAĞI

    Kereviz yaprağı saçlarınızın pürüzsüz bir görünüme ulaşmasına yardım ettiği gibi saçlarınızın uzamasına da destek olur.

    • 1 demet kereviz yaprağının suyunu çıkarın.

    • Elde ettiğiniz suyu sprey bir kutunun içine koyarak 2 gün boyunca dinlenmesi için bırakın.

    • Bekleyen suyu saç diplerinize kadar uygulayın ve tarakla saçlarınızı tarayarak 30 dakika boyunca bu şekilde bekleyin.

    • Son olarak kullandığınız iyi bir şampuanla yıkayıp bol su ile duruladıktan sonra saçlarınızı kuruması için bırakın.

    MUZ

    Muz ile de düz saçlara sahip olmak çok kolay!

    • 2 adet muzun kabuğunu çıkarın ve püre kıvamına gelene kadar ezin.

    • Oluşan pürenin içine 2 yemek kaşığı bal ve eşit miktarda yoğurt ile zeytinyağı ekleyin.

    • Karışım homojen bir kıvam alana kadar durmadan karıştırın.

    • Saçlarınızın her yanına eşit olarak dağıttıktan sonra ise 1 saat boyunca saçlarınızda bekletin ve ardından saçlarınızı yıkayın.

    PİRİNÇ UNU VE YUMURTA

    Pirinç unu, nişastalı ve granüler bir yapıda olduğu için saça şekil vererek düzleştiren özelliklere sahip. Bu nedenle de doğal saç düzleştirmenin yollarını arayanlara büyük yardımları dokunur.

    • Bir kabın içinde 1 yumurtanın beyazını ve 5 yemek kaşığı pirinç ununu karıştırın.

    • Oluşan karışımı saçlarınıza sürdükten sonra 30 dakika saçlarınızda kalmasına müsaade edin ve ardından soğuk suyla durulayın.

    • Diğer yöntemler gibi bu yöntem de düzenli uygulandığı zaman saçlarınızın kısa zaman içinde hayalinizdeki görüntüye ulaşmasını sağlayacaktır.


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