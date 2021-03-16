HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Artık kardeş kardeş geçinecekler! Sorun 41 yıl sonra çözüldü

Artık kardeş kardeş geçinecekler! Sorun 41 yıl sonra çözüldü

16.03.2021 15:37 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Artık kardeş kardeş geçinecekler! Sorun 41 yıl sonra çözüldü

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde 1980'li yıllara dayanan ve o dönem yargıya da taşınan 'kanyon ismi' tartışmaları, 41 yıl sonra belediyenin olaya müdahil olmasıyla çözüldü. Benlik ve Olukbaşı mahallelerini karşı karşıya getiren kanyon ismi üzerinde 'Acıpayam' olarak mutabakat sağlanınca tartışmalar son buldu.

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde yaklaşık 41 yıl önce bir kişinin düşerek hayatını kaybettiği eski ismiyle Olukbaşı Kanyonu’na vatandaşlar korkudan yaklaşamıyordu. 1980 yılında kırsal Olukbaşı ve Benlik mahalleleri arasında başlayan isim ve su tartışmalarına mahkemeye gidilerek çözüm aranmaya başlandı. Mahkemeye başvuran Benlik sakinleri, 1982 yılında mahkemeyi kazanarak suyun Benlik Mahallesi ve devamındaki mahallelerin kullanabileceği kararını aldırdı. Ardından yıllar süren tartışmalarda suyun ikiye bölünmesi ve kanyonun isminin de değiştirilmesi talepleri yeniden gündeme geldi. Yıllardır gizli kalmış olan masmavi suları ve şelaleleriyle ziyaretçilerini ağırlamaya başlayan kanyonda yaşanan isim tartışmaları günümüze kadar devam etti.

Screenshot_19

ACIPAYAM KANYONU OLMASINA KARAR VERİLDİ

Halk arasında daha çok 'Olukbaşı Kanyonu' olarak bilinen ancak Benlik Mahallesi sınırlarında yer almasından dolayı 'Benlik Kanyonu' olarak isminin değiştirilmesi gerektiği yönündeki tartışmalar içinden çıkılmaz bir hale dönüşünce gerginliğin daha da büyümemesi için Acıpayam Belediyesi olaya müdahil oldu. İki mahallenin uzlaşamadığı ismin ortak payda olan “Acıpayam Kanyonu” olarak değiştirilmesi için Acıpayam Belediye Başkanı Hulusi Şevkan ilk adımı atarak çalışmalara başladı. Her iki tarafın da bu isim üzerinde uzlaşıp protokol imzalamasıyla kanyon üzerindeki tartışmaların sona ermesi ve turizme kazandırılması için çalışmalara başlanıldı.

''İKİ KÖY ZAMAN İÇİNDE ANLAŞAMAMAZLIK YAPMIŞLAR''

İki mahalle arasında anlaşmazlıkların yaşandığını, su kavgalarının olduğunu söyleyen Acıpayam Belediye Başkanı Hulusi Şevkan, “Acıpayam Kanyonu dediğimiz kanyon gerçekten Allah’ın bize lütfettiği bir cennetin köşesi. Bu vatanın güzel bir köşesi. Tüm insanların görmesini istediğimiz bir alan. Orası Benlik ve Olukbaşı köylerimizin tamda ortasında. İki köy zaman içerisinde anlaşamamazlık yapmışlar. Benimdir senindir su kavgaları falan olmuş. Bizde o bölgeyi ziyaretimizde o kanyon keşfedildiğinde bizim gördüğümüzde ve fark ettiğimizde. Yoksa asırlardır o kanyon orada tabii. Herkesin dikkatini çeken bölge. Ancak tam yararlanamamışlar. Biz Olukbaşı’nı da, Benliği de kırmayalım diyerek büyükşehiriz, Acıpayam şemsiyesi var. Acıpayam kadim tarihiyle köklü bir ilçemiz ve onlar da bizim mahallemiz, köylerimiz. Acıpayam Kanyonu olsun istedik. Acıpayam Kanyonu sanırım yakıştı. Hem Benliği kucaklıyor hem de Olukbaşı’mızı kucaklıyor. Zaman içerisinde orada binlerce insan akmaya başlayınca Olukbaşılılar da, Benlikliler de eski günleri, hafızalarında kalan kötü günleri hatırlamayacaklar. Çünkü o bölgenin ekonomik gücü değişecek. Biz inanıyoruz ki hem Benlik hem de Olukbaşı başta olmak üzere o bölge ve Acıpayam kazanacak. İl Kültür Turizm Müdürümüz Turhan Veli Akyol sağ olsun ekibi ve üniversite hocalarıyla geldiler. Bir takım çalışmalarla bizim genç arkadaşlarımızı özellikle toplantı yaparak bilgi verdiler. Her türlü çalışmayı onlarla birlikte beraber yapacağız. Bizim gerek kaymakamlığımız, gerekte diğer kurumlarımız ve valiliğimiz hepsiyle koordineli bir şekilde bu işi yürütmeye çalışıyoruz” dedi.

Screenshot_20

''KARDEŞ GİBİ GEÇİNECEĞİZ''

Kanyondan dolayı 1980 yıllarında bir kavganın yaşandığını anlatan Olukbaşı Mahallesi Muhtarı Duran Dağ, “Kanyon bizim yıllar önce ismi Kaplıca'ydı. Köyde kaplıca dediğinde şu anki kanyon aklımıza geliyordu. Bizim çocukluğumuzdan beri kaplıca diye bildiğimiz yer sonra kanyon oldu. Korkuyla baktığımız yer şu anda Acıpayam Belediyesi ve Denizli Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla kanyonumuza kavuştuk. Bizim sudan dolayı kenar köyümüzle bir kavga oluştu 1980’li yıllarda. Kavganın hala daha soğukluğu var. Biz baktık onlar Benlik, biz de Olukbaşı demeyle işin içinden çıkamadık. Her iki tarafta Acıpayam Kanyonu olarak karar kıldık. Büyüklerimiz de buna yol gösterdi. Zaten kardeşiz, kardeş gibi geçineceğiz” ifadelerini kullandı.

Screenshot_21

''1980 YILINDA KOMŞUMUZ OLUKBAŞI BU SUYU BÖLMEYE KALKTI''

İki mahalle arasındaki tartışmaların 1980'li yıllara dayandığına değinen Benlik Mahallesi Muhtarı Muhittin Arslan da şöyle konuştu: “Bu dünya kuruldu kurulalı bu su Benlik köyüne akmaktadır. Ama maalesef 1980 yılında komşumuz Olukbaşı bu suyu bölmeye kalktı. Ama mahkemelik olduk. 1982 yılında mahkemenin kararı var, bu su Benlik, Gölcük ve Çiftlik köyüne aittir diye. İlk başta Olukbaşı Kanyonu olarak basında çıktı. Benlik Mahallesi buna ayaklandı ve bende yeni muhtar olmuştum. Biz 'Benlik Kanyonu', Olukbaşılılar da 'Olukbaşı Kanyonu' olacak dedi. Ben Acıpayam Belediye Başkanımızı buraya çağırdım. Burada 3 gün görev yaptılar. Başkana dedim ki 'Acıpayam Kanyonu olacak ya da Bozdağ Kanyonu olacak' diye. Ben Benlik Kanyonu olarak da kabul etmem, Olukbaşı Kanyonu olarak da kabul etmem. Kanyonun ismi Acıpayam Kanyonu. Acıpayam Kanyonu olarak çalışmalarımız devam ediyor.”

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Köpeğin inanılmaz değişimi! Keneler vücudunu sarmış, diri diri yeniliyorduKöpeğin inanılmaz değişimi! Keneler vücudunu sarmış, diri diri yeniliyordu
Estetik ameliyat oldu, hayatı kabusa döndüEstetik ameliyat oldu, hayatı kabusa döndü
iPhone için böbreğini satan genç yatalak kaldıiPhone için böbreğini satan genç yatalak kaldı
Anahtar Kelimeler:
Denizli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

'Sibel Can ile yaşadığım tek gecelik bir ilişkiydi'

'Sibel Can ile yaşadığım tek gecelik bir ilişkiydi'

Durum çok vahim! İşte normalleşmesi en zor ilimiz

Durum çok vahim! İşte normalleşmesi en zor ilimiz

Birini öldürdüğünü polisten öğrendi

Birini öldürdüğünü polisten öğrendi

Yasak Elma'da şoke eden değişim! Yeni dönem böyle başlıyor

Yasak Elma'da şoke eden değişim! Yeni dönem böyle başlıyor

Avrupa'da aşı krizi patladı! Şimdi ne olacak?

Avrupa'da aşı krizi patladı! Şimdi ne olacak?

100 binin üzerinde kişinin gelmesi bekleniyor! Endişelendiren açıklama

100 binin üzerinde kişinin gelmesi bekleniyor! Endişelendiren açıklama

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Mansur Yavaş Twitch'e katıldığını böyle duyurdu!

Mansur Yavaş Twitch'e katıldığını böyle duyurdu!

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Prof. Dr. Orhan Şen yağış için tarih verdi

Prof. Dr. Orhan Şen yağış için tarih verdi

'Alperen'i, annesi ile gömdük'

'Alperen'i, annesi ile gömdük'

Gençlerin şüphesi iğrenç olayı ortaya çıkardı! Kocaeli Valisi'nden açıklama

Gençlerin şüphesi iğrenç olayı ortaya çıkardı! Kocaeli Valisi'nden açıklama

Diğer Haberler

Selamını almadılar diye 2 kişiyi öldüren sanığa, 3 kez ağırlaştırılmış müebbet istemi

Selamını almadılar diye öldürmüştü! İstenen ceza belli oldu

Kendisine şiddet uyguladığını öne sürdüğü babasını öldüren liseli tutuklandı

Babasını öldürüp okula gitmişti! Kan donduran olayda yeni gelişme

Akan trafiğe rağmen ters yönde ilerledi!

Akan trafiğe rağmen ters yönde tehlikeli yolculuk

Estetik ameliyat oldu, kabusu yaşadı

Estetik ameliyat oldu, hayatı kabusa döndü

Gençlerin kız kavgası dehşete düşürdü! Ayırmak yerine...

Kimse ayırmadı! Gençlerin dehşete düşüren kız kavgası

Sosyal medyadan canlı yayın yapmak isterken kendini vurdu

Sosyal medyadan canlı yayın yapmak isterken dehşeti yaşadı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.