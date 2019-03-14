Artık resmi olarak kanıtlandı! Kadınlar araba sürerken daha dikkatli

Sürüş verilerinin Ocak 2017 ve Aralık 2018 arasındaki analizleri, kadınların özellikle hızlanma konusunda daha güvenli sürücüler olduğunu ortaya koydu. Erkeklerin kadınlardan % 46 daha fazla hız yapmaya meyilli oldukları görüldü.

İngiliz araç sigorta şirketi Insurethebox.com bir de 17 ila 25 yaş arasındaki genç kadınları, aynı yaş grubundaki erkeklerle karşılaştırdı. Erkekler aynı yaş grubundaki kadınlara göre % 55 daha fazla hız yapıyor.

Insurethebox’ın genel iletişim müdürü olan Naomi Little, hangi cinsiyetin daha iyi sürücü olduğu sorusu devam ediyor, neden kadınların üstün sürücüler olduğunu kabul edemiyoruz? Ancak kadınların daha dikkatli olduklarını verilere göre artık kabul etmek durumundayız. 4,5 milyar milden fazla sürüş verisi ile kadınların ve erkeklerin sürüş davranışları hakkında kesin bir kavrayışa sahibiz'' diye konuşuyor.

Endişe veren veriler, zaman zaman % 20 civarında hız yapan sürücülerin kaza riskini %87 oranında arttırdığını gösteriyor.

Bu sebeplerden dolayı, sadece cinsiyetlerinden dolayı değil, yolda daha dikkatli oldukları ve kazaya daha az sebebiyet verdikleri için, kadınlar araç sigortalarına daha az ödüyor.

Kadınların geceleri araba kullanmaları da erkeklere göre daha dikkatli oldukları ifade edildi. Veriler, gece yarısı ile sabah 5 arasında genç erkeklerin kadınlardan %28 daha fazla araba kullandığını gösteriyor.

Yenidoğanlar için oyuncak seçimi nasıl olmalı?



