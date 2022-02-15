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Artık saçlarınızı her gün yıkamanıza gerek kalmayacak! Bu kürlerle saç derinizdeki yağdan kolayca kurtulabilirsiniz

15.02.2022 17:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bazıları saçlarını günlerce yıkamasa bile problem yaşamazken bazıları duş aldığı günün akşamında saçlarını yağlanmış halde bulabiliyor. Siz de ikinci kategoriye giriyor ve "Hangi ürünü kullanırsam kullanayım, saçlarım yine de yağlanıyor." diye düşünüyorsanız saç derinizi yağdan kolayca arındıracak kürlere göz atmaya ne dersiniz?

Artık saçlarınızı her gün yıkamanıza gerek kalmayacak! Bu kürlerle saç derinizdeki yağdan kolayca kurtulabilirsiniz

Saç derisinin altındaki yağ bezleri, saçları bakteri ve mikroplara karşı koruyup saçların nemli kalmasını sağlar ancak derideki yağlanmanın dengesizleşmesi, saçların yapısını bozarak kaşıntıya ve dökülmelere yol açabilir. Sizin de başınız yağlı saç deriniz ile dertteyse sizin için derlediğimiz bu kürleri mutlaka denemelisiniz.

SAÇ DERİNİZİ ALOE VERA İLE FERAHLATIN

Yağlı saçların vazgeçilmez dostu aloe vera; antioksidan özelliği sayesinde saç derisini fazla yağ, kir ve kalıntıdan arındırır. Yağlı saç derisinin neden olduğu kaşıntı ve kepek oluşumunu önler. Aloe vera kürünü hazırlamak ise çok kolay:

  • 1 çay bardağına kullandığınız şampuanı az bir boşluk kalıncaya kadar doldurun.

  • Üzerine 1 tatlı kaşığı aloe vera jeli ve limon suyu ekleyin.

  • Bu kürü saç diplerinizden uçlara doğru uygulayın.

  • Kürü saçlarınızda 2-3 dakika bekletin ve durulayın.

  • Bu işlemi haftada 2-3 kere tekrarlayabilirsiniz. Düzenli uygulandığında saç derinizdeki yağlanmanın azaldığını fark edeceksiniz.

YAĞLI SAÇ DERİNİZ İÇİN SİYAH ÇAYI DENEYİN

Sık sık yağlanan saç derisi ile savaşmak artık zor değil çünkü siyah çay, pek bilinmese de saç derisini yatıştırmada oldukça etkili yöntemlerden biri.

  • Bir fincan suya bir çay kaşığı siyah çay yaprağı ekleyin.

  • Karışımı 10 dakika kaynattıktan sonra çay yapraklarını süzün ve soğumaya bırakın.

  • Soğuyan karışımı saç deriniz ile temas edecek şekilde saçlarınıza dökün.

  • Saçlarınızda 5 dakika beklettiğiniz karışımı durulayın.

  • Sonrasında hafif bir şampuan ile saçlarınızı yıkayın.

  • Bu karışımı haftada iki veya üç kez uygulayabilirsiniz.

KARBONAT İLE SAÇ DERİNİZİ YAĞDAN ARINDIRIN

Karbonat, saç derisinin pH dengesini sağlayarak aşırı yağ oluşumunu engeller. Yağlı saç derinizden kurtulmak için karbonatı hala denemediyseniz çok şey kaçırıyorsunuz.

  • 3 ölçek su içerisine 1 ölçek karbonatı ekleyerek iyice karıştırın.

  • Islak saçlarınıza karışımı uygulayın ve 5 dakika bekleyin.

  • Ardından saçlarınızı ılık suyla durulayın.

  • Bu işlemi haftada iki ya da üç defa tekrarlayabilirsiniz.
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