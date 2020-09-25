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Artık sır değil! Kulak deliğiniz neden peynir gibi kokuyor?

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Bazen küpelerinizin arkası gri bir renk alır ve peynir gibi kokmaya başlar. Bu artık bir sır değil çünkü herkes bunu yaşayabilir. Peki nedeni ne? Gelin, öğrenelim.

Artık sır değil! Kulak deliğiniz neden peynir gibi kokuyor?

İsmini duymamış olabilirsiniz ancak küpenizi çıkardığınızda koku oldukça belirgindir. Grimsi bir yapışkanın da eşlik ettiği bu koku için endişelenecek bir şey yok tamamen normal. Peki bu sevimsiz koku neden kaynaklanıyor, üpe takan çoğu kişi bunu neden yaşıyor?

Koku, kulakların delinmesinin doğal bir parçasıdır ve döktüğünüz yağ ve ölü deri hücrelerinin birikmesinden kaynaklanır.

Vücudunuz sürekli olarak yenileniyor ve cilt hücrelerini değiştiriyor bununla birlikte kulakların temizlenmesi daha zor bir yer olabilir. Kulak deliklerinize bastırıldığında hücre ve yağların birikmesiyle ortaya bir koku salınabilir.

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Piercinginiz daha yeniyse, vücudunuz hala delinmeye tepki gösterdiği için koku alma olasılığınız daha yüksektir. Küpelerini hiç çıkarmayanlar daha yoğun bir kokuyla karşı karşıya olabilir.

Neyseki çözüm basit: Hem takıları hem de piercing bölgesini nazikçe temizleyin ve bir süre küpe takmaya ara verin. Gelecekte oluşabilecek kokuları en aza indirmek için kulaklarınızın etrafındaki alanı temiz ve kuru tuttuğunuzdan ve küpeleri uzun süre takmadığınızdan emin olun.

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