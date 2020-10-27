Artık sorun olmayacak! Bu yöntemi kullandığınızda çamaşırlar kırışmayacak

Kırışık kıyafetler, ev işi yapan pek çok kişinin ortak sorunudur. Ütü yapmak için yeterli zamanınız bulunmadığında ya da ütülediğiniz halde geçmeyen inatçı kırışıklıklarla karşılaştığınızda imdadınıza bazı pratik çözümler yetişir. Bu pratik çözümleri uyguladığınızda hem ütü yaptığınız vakitten tasarruf edebilir hem de oldukça basit işlemlerle pürüzsüz kıyafetlerinize kavuşabilirsiniz.
Eğer kurutucu kullanıyorsanız bu yöntem oldukça işinize yarayacak. Yapmanız gereken tek şey, ıslak kıyafetlerinizi kurutucuya koymadan önce birkaç parça buz küpünü makinenin içine atmak. Kurutucu içerisinde eriyen buzların buharı kıyafetlerinizin kırışmamasına yardımcı olur. Siz de kurutucudan çıkan kıyafetlerinizi ütüleme işlemine gerek kalmadan rahatlıkla giyebilirsiniz. Dilerseniz kurutucuya buz küpleri eklemek yerine eşyalarınızın üzerine bir miktar su püskürterek de bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz.
Kırışık kıyafetlerinizi açmak için en etkili yollardan birisi, buhar kullanmak. Bu buharı en kolay şekilde banyonuzda uygulayabilirsiniz. Duşakabine ya da banyonuzun herhangi bir yerine asacağınız kıyafetleriniz, ortamda oluşacak buhar sayesinde açılır ve kırışıklardan kurtulur. Bu yöntemi uygularken kıyafetlerinizin ıslanmamasına dikkat etmeniz gerekir. Dilerseniz duş buharı yerine kaynar su buharını da kullanabilirsiniz.
Saç kurutma makinesi ile kıyafetlerinizde oluşan kırışıklıkları yok edebilirsiniz. Yapmanız gereken çok basit. Öncelikle kırışıklıklarından arındıracağınız giysinizin hafif nemli olması gerekiyor. Islak olmamasına dikkat edin. Kurutma işlemini uygulamadan önce kıyafetlerinizi gerdirebilirsiniz. Nemli giysinize doğru hafif ayarda saç kurutma makinenizi çalıştırın. Giysiniz kururken bir yandan da kırışıklıklarından kurtulacak. Bu işlemi uygularken kurutma makinesini giysilerinize fazla yaklaştırmamaya özen gösterin. Aksi halde kıyafetler hasar görebilir.
Aslında bir katlama işlemi olan bu yöntemi uygularken efor harcamanız gerekmez. Makineden çıkan kıyafetlerinizi katlayarak üst üste dizmelisiniz. Katladığınız kıyafetleri ağır bir nesnenin altında yaklaşık 1 saat bekletebilirsiniz. Birbirlerine baskı uygulayan kıyafetler bir yandan kururlarken bir yandan da düzleşecekler. Yine kıyafetlerinizi makineden çıkardıktan sonra rulo yapıp ağır bir nesnenin altında yaklaşık 1 saat kadar bekleterek kırışıklıkları önleyebilirsiniz.
Temizlik ürünleri satan dükkanlardan ya da internetten temin edeceğiniz kırışıklık giderici spreyler sayesinde ütüye gerek kalmadan kıyafetlerinizi açabilirsiniz. Bu spreyleri kıyafetlerinize uygulayıp kurumaya bırakın. Tamamen kuruyan kıyafetlerinizi askıdan aldıktan sonra farkı kendi gözlerinizle göreceksiniz. Bu işlemi kıyafetlerinize uygulamadan önce bir bez parçası üzerinde deneyerek rengin açıp açmadığına emin olun.
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