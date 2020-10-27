Artık sorun olmayacak! Bu yöntemi kullandığınızda çamaşırlar kırışmayacak

Kırışık kıyafetler, ev işi yapan pek çok kişinin ortak sorunudur. Ütü yapmak için yeterli zamanınız bulunmadığında ya da ütülediğiniz halde geçmeyen inatçı kırışıklıklarla karşılaştığınızda imdadınıza bazı pratik çözümler yetişir. Bu pratik çözümleri uyguladığınızda hem ütü yaptığınız vakitten tasarruf edebilir hem de oldukça basit işlemlerle pürüzsüz kıyafetlerinize kavuşabilirsiniz.

KURUTUCUNUZUN İÇERİSİNE BUZ KÜPLERİ EKLEYİN

Eğer kurutucu kullanıyorsanız bu yöntem oldukça işinize yarayacak. Yapmanız gereken tek şey, ıslak kıyafetlerinizi kurutucuya koymadan önce birkaç parça buz küpünü makinenin içine atmak. Kurutucu içerisinde eriyen buzların buharı kıyafetlerinizin kırışmamasına yardımcı olur. Siz de kurutucudan çıkan kıyafetlerinizi ütüleme işlemine gerek kalmadan rahatlıkla giyebilirsiniz. Dilerseniz kurutucuya buz küpleri eklemek yerine eşyalarınızın üzerine bir miktar su püskürterek de bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

DUŞ BUHARINI KIYAFETLERİNİZE UYGULAYIN

Kırışık kıyafetlerinizi açmak için en etkili yollardan birisi, buhar kullanmak. Bu buharı en kolay şekilde banyonuzda uygulayabilirsiniz. Duşakabine ya da banyonuzun herhangi bir yerine asacağınız kıyafetleriniz, ortamda oluşacak buhar sayesinde açılır ve kırışıklardan kurtulur. Bu yöntemi uygularken kıyafetlerinizin ıslanmamasına dikkat etmeniz gerekir. Dilerseniz duş buharı yerine kaynar su buharını da kullanabilirsiniz.