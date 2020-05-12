KADIN
  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. YAŞAM
  4. Artık temizliği çok daha kısa sürede tamamlayacaksınız! İşte o yöntemler...

Artık temizliği çok daha kısa sürede tamamlayacaksınız! İşte o yöntemler...

Göksi Beköz Göksi Beköz
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Ev temizliği oldukça zaman alan, yorucu bir iş. Gerçi temizlikten sonraki hijyen hissi yorgunluğu biraz alıyor. Ama yine de kimse tatil gününü veya boş zamanını sadece temizlik yaparak geçirmek istemiyor. Hem kendine hem de sevdiklerine daha çok zaman ayırmak ve temizliği daha kısa sürede bitirip günün kalanını değerlendirmek isteyenler de pratik temizliğin yollarını arıyorlar.

Artık temizliği çok daha kısa sürede tamamlayacaksınız! İşte o yöntemler...

Herkes; evi her zaman tertemiz, mis gibi olsun ister. Ama bir yandan da temizlik bir an önce bitsin diye düşünür. Eğer siz de ev temizliği yaparken işinizi kolaylaştıracak ve sizi hızlandıracak püf noktalar arıyorsanız sizler için hazırladığımız pratik bilgiler rehberini inceleyebilirsiniz.

İLK ÖNCE FAZLALIKLARDAN KURTULUN

Temizliğe başlamadan önce fazlalıklardan kurtulmak işinizi kolaylaştırır. Öncelikle etraftaki dağınıklığı toplayın. Fazla giysileri, kitapları, eşyaları yerlerine kaldırın. Zemindeki oyuncak, terlik gibi temizlik yaparken ayağınıza takılıp sizi uğraştıracak bütün objeleri toparladığınızdan emin olun.

KENDİNİZE BİR TEMİZLİK PLANI HAZIRLAYIN

Temizlik yaparken planlı olmak hem işinizi hızlandırır hem de daha verimli sonuçlar elde etmenizi sağlar. Bu nedenle temizlik için kendinize bir plan, bir yöntem belirleyin. Bu aşamada evinizin oda yerleşimine göre karar verebilirsiniz. Odaları sırayla temizlerseniz sürekli olarak temizden kirliye şeklinde bir rotada ilerleyebilirsiniz.

YUKARIDAN AŞAĞIYA DOĞRU TEMİZLEYİN

Temizlik yaptığınız odada yukarıdan aşağıya doğru bir yol izleyin. Önce avizelerin sonra kitaplık, mutfak dolabı, raf gibi yüksek eşyaların tozunu alın. Daha sonra mobilyaların üzerini temizleyin. En son yerleri süpürün ve güzelce silin.

6

CAMLARDA PRATİK OLUN

Cam silerken işinizi kolaylaştıracak malzemeler kullanmaya özen gösterin. Bu aşamada silikon uçlu cam sileceklerinden faydalanabilirsiniz. Uzun sopaları da olan bu ürünlerle elinizin ulaşamadığı yerleri de kolayca silebilirsiniz. Ayrıca cam silerken dikkat etmeniz gereken bir nokta daha var. Camların tamamen temiz olduğunu görmeden kurulama aşamasına geçmeyin. Yoksa dalga dalga olur ve işiniz uzar.

MALZEMELER ELİNİZİN ALTINDA OLSUN

Temizlik sırasında kullanacağınız tüm deterjan ve malzemelerin elinizin altında olması işinizi çok ciddi anlamda hızlandırır. Bunun için her odaya temizlik malzemelerinden birer tane koyabilirsiniz. Geniş cepli bir mutfak önlüğü giyerek ceplerine temizlik malzemelerini doldurabilirsiniz. Ya da tüm malzemeleri bir kovaya koyarak taşıyabilirsiniz.

KİRLERİ ÖNCEDEN KABARTIN

Temizliğe başlamadan önce mutfak ve banyodaki zorlu kirler için kolları sıvayın. Kireç, pas ve yağ kalıntılarını temizlemek için kullandığınız ürünleri önceden sıkın. Böylece siz temizlik yaparken kirler yumuşar ve işiniz kolaylaşır.

7

KÜÇÜK EV ALETLERİNİ KİRLİ BIRAKMAYIN

Mutfak temizliğine harcadığınız zamanın azalmasını istiyorsanız fırın, mikrodalga, robot gibi aletleri kullandıktan hemen sonra temizleyin. Böylece yiyecek artıkları birikip katılaşmaz.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İstanbul'da trafik koronavirüs dinlemedi İstanbul'da trafik koronavirüs dinlemedi
Mucize gibi çalşıyor! Ağda yaparken uygulayınMucize gibi çalşıyor! Ağda yaparken uygulayın
Bu mikrop görmezden geliniyor ama...Bu mikrop görmezden geliniyor ama...
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'ye dönüyor mu? Açıklama geldi

Türkiye'ye dönüyor mu? Açıklama geldi

Korkutan haber! Oğlunun böbreği nakledildi

Korkutan haber! Oğlunun böbreği nakledildi

Milyonlarca kişi izliyor! 'Kendi yolumda...'

Milyonlarca kişi izliyor! 'Kendi yolumda...'

Bu görüntü sizi rahatlatabilir ama...

Bu görüntü sizi rahatlatabilir ama...

Eşiniz sizi aldatıyor olabilir! Sırlarını saklamak için...

Eşiniz sizi aldatıyor olabilir! Sırlarını saklamak için...

Aman dikkat! Sürekli yüzümüze sürüyoruz ama...

Aman dikkat! Sürekli yüzümüze sürüyoruz ama...

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Çamaşır makinesinin temiz yıkamamasının sebebi buymuş!

Çamaşır makinesinin temiz yıkamamasının sebebi buymuş!

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri!

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri!

Kimin aklına gelir ki? Ceviz kabuğunu kül haline gelene kadar yakın ve...

Kimin aklına gelir ki? Ceviz kabuğunu kül haline gelene kadar yakın ve...

Bu hareketin öyle bir faydası var ki! Duvara yaslanın ve göğsünüzü...

Bu hareketin öyle bir faydası var ki! Duvara yaslanın ve göğsünüzü...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Herkes bu hatalara düşüyor! Ev temizliğinde hayat kurtaran detaylar...

Herkes bu hataya düşüyor! Çöp kutusunu bu şekilde kullanmak...

Bu yöntemlerle perdeler bembeyaz oluyor! Şeker, soda...

Bu yöntemlerle perdeler bembeyaz oluyor! Şeker, soda...

Deri, takı, ayakkabı bakımında bile kullanılıyormuş! Bebek pudrasının mucizeleri...

Mucize gibi çalşıyor! Ağda yaparken uygulayın

Meğer çamaşır makinesini hepimiz yanlış temizliyormuşuz! Sirke, limon tuzu...

Makinenizin lastiği böyleyse kurtulmanın en kolay yolu...

Banyo temizliğinde kimsenin bilmediği 7 pratik yöntem! Limon, çay...

Banyo temizliğinde kimsenin bilmediği 7 pratik yöntem! Limon, çay...

Bu yöntemleri denediğinizde sonuca inanamayacaksınız! Kararan çelikler için..

Bu yöntemleri denediğinizde sonuca inanamayacaksınız! Kararan çelikler için..

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.