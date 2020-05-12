Artık temizliği çok daha kısa sürede tamamlayacaksınız! İşte o yöntemler...

Herkes; evi her zaman tertemiz, mis gibi olsun ister. Ama bir yandan da temizlik bir an önce bitsin diye düşünür. Eğer siz de ev temizliği yaparken işinizi kolaylaştıracak ve sizi hızlandıracak püf noktalar arıyorsanız sizler için hazırladığımız pratik bilgiler rehberini inceleyebilirsiniz.

İLK ÖNCE FAZLALIKLARDAN KURTULUN

Temizliğe başlamadan önce fazlalıklardan kurtulmak işinizi kolaylaştırır. Öncelikle etraftaki dağınıklığı toplayın. Fazla giysileri, kitapları, eşyaları yerlerine kaldırın. Zemindeki oyuncak, terlik gibi temizlik yaparken ayağınıza takılıp sizi uğraştıracak bütün objeleri toparladığınızdan emin olun.

KENDİNİZE BİR TEMİZLİK PLANI HAZIRLAYIN

Temizlik yaparken planlı olmak hem işinizi hızlandırır hem de daha verimli sonuçlar elde etmenizi sağlar. Bu nedenle temizlik için kendinize bir plan, bir yöntem belirleyin. Bu aşamada evinizin oda yerleşimine göre karar verebilirsiniz. Odaları sırayla temizlerseniz sürekli olarak temizden kirliye şeklinde bir rotada ilerleyebilirsiniz.

YUKARIDAN AŞAĞIYA DOĞRU TEMİZLEYİN

Temizlik yaptığınız odada yukarıdan aşağıya doğru bir yol izleyin. Önce avizelerin sonra kitaplık, mutfak dolabı, raf gibi yüksek eşyaların tozunu alın. Daha sonra mobilyaların üzerini temizleyin. En son yerleri süpürün ve güzelce silin.