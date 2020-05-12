Artık temizliği çok daha kısa sürede tamamlayacaksınız! İşte o yöntemler...

Herkes; evi her zaman tertemiz, mis gibi olsun ister. Ama bir yandan da temizlik bir an önce bitsin diye düşünür. Eğer siz de ev temizliği yaparken işinizi kolaylaştıracak ve sizi hızlandıracak püf noktalar arıyorsanız sizler için hazırladığımız pratik bilgiler rehberini inceleyebilirsiniz.
Temizliğe başlamadan önce fazlalıklardan kurtulmak işinizi kolaylaştırır. Öncelikle etraftaki dağınıklığı toplayın. Fazla giysileri, kitapları, eşyaları yerlerine kaldırın. Zemindeki oyuncak, terlik gibi temizlik yaparken ayağınıza takılıp sizi uğraştıracak bütün objeleri toparladığınızdan emin olun.
Temizlik yaparken planlı olmak hem işinizi hızlandırır hem de daha verimli sonuçlar elde etmenizi sağlar. Bu nedenle temizlik için kendinize bir plan, bir yöntem belirleyin. Bu aşamada evinizin oda yerleşimine göre karar verebilirsiniz. Odaları sırayla temizlerseniz sürekli olarak temizden kirliye şeklinde bir rotada ilerleyebilirsiniz.
Temizlik yaptığınız odada yukarıdan aşağıya doğru bir yol izleyin. Önce avizelerin sonra kitaplık, mutfak dolabı, raf gibi yüksek eşyaların tozunu alın. Daha sonra mobilyaların üzerini temizleyin. En son yerleri süpürün ve güzelce silin.
Cam silerken işinizi kolaylaştıracak malzemeler kullanmaya özen gösterin. Bu aşamada silikon uçlu cam sileceklerinden faydalanabilirsiniz. Uzun sopaları da olan bu ürünlerle elinizin ulaşamadığı yerleri de kolayca silebilirsiniz. Ayrıca cam silerken dikkat etmeniz gereken bir nokta daha var. Camların tamamen temiz olduğunu görmeden kurulama aşamasına geçmeyin. Yoksa dalga dalga olur ve işiniz uzar.
Temizlik sırasında kullanacağınız tüm deterjan ve malzemelerin elinizin altında olması işinizi çok ciddi anlamda hızlandırır. Bunun için her odaya temizlik malzemelerinden birer tane koyabilirsiniz. Geniş cepli bir mutfak önlüğü giyerek ceplerine temizlik malzemelerini doldurabilirsiniz. Ya da tüm malzemeleri bir kovaya koyarak taşıyabilirsiniz.
Temizliğe başlamadan önce mutfak ve banyodaki zorlu kirler için kolları sıvayın. Kireç, pas ve yağ kalıntılarını temizlemek için kullandığınız ürünleri önceden sıkın. Böylece siz temizlik yaparken kirler yumuşar ve işiniz kolaylaşır.
Mutfak temizliğine harcadığınız zamanın azalmasını istiyorsanız fırın, mikrodalga, robot gibi aletleri kullandıktan hemen sonra temizleyin. Böylece yiyecek artıkları birikip katılaşmaz.
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