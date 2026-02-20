Oyuncak bebekleri unutun! Bilime göre çocuk gelişimini bu mutfak aletleri destekliyor

Küçük çocukların gelişimini desteklemek için alınan pahalı oyuncaklar tarihe karışabilir. Arizona Eyalet Üniversitesi’nde yürütülen bir araştırma, çocukların çırpma teli, kevgir ve patates ezici gibi alışılmadık mutfak eşyalarıyla oynadıklarında daha fazla dikkat gösterdiğini ve bu durumun öğrenme süreçlerine katkı sağladığını ortaya koydu.

32 ÇOCUK ANALİZ EDİLDİ

Araştırmayı yürüten öğrenci araştırmacı Delaney Witmer, iki ile dört yaş arasındaki 32 çocuğun ev ortamında hem tanıdık oyuncaklarla hem de alışılmadık nesnelerle etkileşimini analiz etti. Çalışma kapsamında ebeveynlerden, çocuklarına güvenli ancak alışılmadık bir eşya vermeleri ve çocukların bu nesnelerle nasıl etkileşim kurduğunu kaydetmeleri istendi. Bu nesneler arasında çırpma teli, çay süzgeci, huni ve kevgir yer alırken; tanıdık oyuncaklar arasında bebekler, arabalar ve plastik yiyecekler bulundu.

ALIŞILMADIK NESNELER İLGİ ÇEKİYOR

Araştırma sonuçları, çocukların alışılmadık nesnelere daha fazla ilgi gösterdiğini ortaya koydu. 10 dakikalık oyun süresinde çocuklar yeni nesnelere ortalama 40 kez dokunurken, tanıdık oyuncaklara yaklaşık 30 kez dokundu. Ayrıca çocukların alışılmadık nesneleri ortalama 5,32 saniye ellerinde tuttuğu, tanıdık oyuncaklarda ise bu sürenin 4,64 saniye olduğu tespit edildi.

EBEVENLERİNE DAHA SIK BAKIYORLAR

Witmer, bulgularını Amerikan Bilim Geliştirme Derneği konferansında sunarken, alışılmadık nesnelerin çocukların dikkatini daha fazla çektiğini ve onların yeni şeyleri keşfetme eğilimini artırdığını belirtti. Araştırmacı ayrıca çocukların yeni nesnelerle karşılaştıklarında, nasıl kullanılacağını anlamak için ebeveynlerine daha sık baktığını vurguladı.

KISA SÜRE OYNASALAR BİLE YETİYOR

Araştırmaya göre ebeveynlerin, güvenli olduğu sürece çocuklarına farklı ve yeni nesneler sunması öğrenme sürecine katkı sağlayabilir. Witmer, çocukların bu nesnelerle kısa süre oynasalar bile yeni bilgiler öğrendiğini ve bunun erken yaşta bilişsel gelişimi desteklediğini ifade etti.

Öte yandan, Colorado Üniversitesi araştırmacıları tarafından yapılan ayrı bir çalışma da çocukların kendi kendine beslenmesine izin verilmesinin gelişim açısından faydalı olduğunu ortaya koydu. Bu yöntemin, çocukların yiyecekleri keşfetmesini sağladığı ve sağlıklı beslenme alışkanlıklarının oluşmasına katkıda bulunduğu belirtildi.