"Artık Türkiye, Yunanistan'ın düşmanca tavırlarını görmezden gelemez"

ESKİŞEHİR (AA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Artık Türkiye, Yunanistan'ın bu şımarık ve düşmanca tavırlarını görmezden gelerek hareket edemez. Nereye kadar zeytin dalı uzatacağız? Bence artık Yunanistan zeytin dalını hak etmiyor, bence meşe sopasıyla iyi bir sopalamak gerekiyor." dedi. Destici, Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde partisinin ilçe başkanlığı tarafından düzenlenen bayramlaşma töreninin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Yunanistan'ın Türkiye'nin bütün iyi komşuluk adımlarına bugüne kadar olumlu cevap vermediğini belirterek, her fırsatta Türkiye'ye ve Türk halkına karşı düşmanlık yapmaktan çekinmediğini kaydetti. Büyük Taarruz'un birkaç gün sonra yıl dönümü olduğunu anımsatan Destici, "İzmir'de denize dökülmenin intikamını almaya çalışıyorlar ya da acısını çıkarabilmiş değiller. Acısını hissediyorlar demek ki her fırsatta Türkiye'ye düşmanlık yapmaya çalışıyorlar. Ama tabii o ülkede şöyle bir durumu da var. Yunanistan, şu an esir konumunda bir ülke. Yani mali olarak biliyorsunuz battı. AB, AB üyesi ülkelerin ve ABD'nin desteği ile şu anda ayakta durabiliyor. Bana göre bağımsız bir ülke değil. Bağımlı bir ülke. Göbeğinden bağımlı." diye konuştu.

Destici, Türkiye'nin mutlaka gerekli adımları atması gerektiğini belirterek, şunları söyledi: "Bunların başında da hem Kıbrıs'ta sürdürülen çalışmalar hem Ege Denizi'nde saha kıtanlığı ihlalleri ve bütün bunları göz önüne aldığımızda Yunanistan artık Türkiye'den her türlü cevabı hak etmiş bir ülke konumundadır. Türkiye'nin yapacağı başka şeyler de vardır. Onların başında da Yunanistan, mültecileri bu kadar seviyor, ülkesine sığınanlara bu kadar kol kanat germe heveslisi, o zaman biz de açarız kapıları, açmalıyız... Daha doğrusu sınır kapıları ve bizim ülkemizde olup da Yunanistan'a geçmek, Batıya geçmek isteyen Suriye'den gelenler başta olmak üzere bütün mültecileri de o tarafa gönderelim. Madem bu kadar mülteci, insan sevgisi var, bu kadar hümanist olduklarını iddia ediyorlar. O zaman baksınlar. Bunları, sevgileriyle, insan sevgileriyle baş başa bırakalım. Bizim yapmamız gereken bu." Yunanistan'ın, Türkiye'de darbe yapan, Türkiye'yi bir işgal girişimiyle karşı karşıya bırakan darbecilere sahip çıktığına değinen Destici, "Darbecilerin iltica taleplerini kabul etmiştir. Mülteci olarak kabul etmiştir. Onları Türkiye'ye vermeyi bırakın elini kolunu sallayarak Yunanistan'da gezmeleri için ya da başka Avrupa ülkelerine geçmeleri için bütün imkanları kendilerine sağlamıştır. Yunanistan, Türkiye'ye açıkça düşmanlık yapmıştır ve yapmaktadır. 15 Temmuz hain FETÖ darbesini desteklediğini bu şekilde de açıkça ortaya koymuştur. Bundan sonra misliyle karşılık görmelidir ve göreceğini bilip bundan sonraki adımlarını da ona göre atmalıdır diye düşünüyorum." yorumunu yaptı.

- İdam cezası Destici, bir gazetecinin idam cezasının yeniden getirilmesiyle ilgili yürütülen çalışmalara ilişkin sorusu üzerine, şunları kaydetti: "Hukukçu arkadaşlarımız çalışıyorlar. 1 Ekim'de Meclis açıldıktan sonra biz BBP olarak belli suçlarla ilgili idam cezasının geri getirilmesiyle ilgili hazırlanan kanun teklifimizi TBMM'ye sunacağız. Oradaki grubu olan HDP hariç 4 siyasi partiden destek isteyeceğiz. İki kesim için mutlaka idam cezasının geri getirilmesini istiyoruz. Birincisi küçük yaştaki çocuklarımızı, kadınlarımızı kaçırıp tecavüz ettikten sonra öldüren sapıklar, sapık caniler için istiyoruz. İkincisi de kurgulayarak, bilerek Mehmetçiğimizi, askerimizi, polisimizi, güvenlik korucumuzu, sivil vatandaşımızı, kundaktaki bebeğimizi katleden ve seri katil olarak ölüm makinesi haline dönüşmüş olanlarla ilgili biz idam cezasının geri getirilmesini istiyoruz." - "Meşe sopasıyla iyi bir sopalamak gerekiyor" "HDP milletvekillerinin de Yunanistan'a kaçıyor ve oraya sığınıyor olması da Yunanistan'ın PKK'ya bugüne kadar verdiği desteğin de çok açık ve net bir göstergesidir." diyen Destici, şöyle devam etti: