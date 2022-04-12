Artık upuzun kirpiklere sahip olmanız mümkün

Çok eski zamanlardan beri kadınlar kirpik görünüşüne çok önem vermektedir. Kirpikler gözlerin daha estetik ve çekici görünmesini sağlamaktadır. Bazı kişiler kirpikleri için doğuştan şanslıdırlar. Kısa ve az kirpiklere sahip olanlar ise daha güzel bir görünüm için maskara, ipek kirpik, kirpik liftingi gibi uygulamalar yapmaktadırlar. Bunlar kirpiklerin yıpranmasına neden olabilmektedirler. Bu sebeple evde doğal çözüm arayanlar kirpiklerine çeşitli yağları kullanabilirler.

KİRPİKLERİN UZAMASI İÇİN KİRPİK BAKIMI

Kirpiklerin temiz bir fırça ile düzenli olarak taranması gerekmektedir. Bu sayede karışan ve içe doğru kıvrılıp kırılma yolunda ilerleyen kirpikleri düzgün bir forma ulaştırabilirsiniz.

Göz kapaklarına ve kirpik hattına parmak uçlarıyla masaj yapmak o bölgedeki kan akışını hızlandırır. Bu sayede kökler daha iyi beslenir.

Kirpik bakımı ile göz makyajı doğrudan ilişkili. Kirpik köklerinin ve tüylerin zarar görmemesi için her akşam makyajını düzgünce temizlemelisiniz. Bu noktada yumuşak bir pamuk kullanmalı ve cildinize karşı nazik davranmalısınız. Diplerin düzgün arınmadığını düşünüyorsanız pamuklu çubuklardan yardım alabilirsiniz.

KİRPİK UZATAN YAĞLAR

Her gece uyumadan düzenli olarak kirpiğinize süreceğiniz yağ ile kirpiklerinizi uzatabilirsiniz. Bu yağlar kirpiğin güçlenip uzamasını sağlamaktadırlar.