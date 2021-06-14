ARTT tekniği ile gebelik problemi sorun olmaktan çıkıyor!

Yalnızca zihin kullanılarak hiçbir ilaç ya da herhangi bir araç kullanılmadan uygulanan ARTT tekniği, birçok hastalığın tedavisinde olumlu etkiye sahiptir. Konuyla ilgili bilgi veren Bilinçaltı Uzmanı Güneş Tan, ARTT tekniğinin son derece güvenli olduğunu söyleyerek hipnozdan farklı bir tedavi yöntemi olduğuna dikkat çekti. ARTT TEKNİĞİ KALICI MIDIR? Düşüncelerin anlatılmasıyla kötü duyguların nötrlenmesini sağlayan ARTT tekniğinin kalıcı olduğuna dikkat çeken Güneş Tan, "Kişi, elde etmek istediği şeyi elde edinceye kadar devam ederse mutlaka sonuç alır ve o sonuç kalıcıdır. Ancak unutulmamalıdır ki sonuç alma süresi kişiden kişiye değişir" dedi. ARTT TEKNİĞİNDE HİPNOZ VAR MI? Halk arasında bilinmez ancak hayat hipnoz hali gibidir. Her an hipnoza girip çıkarız. Bulaşık yıkarken, araba kullanırken, televizyon seyrederken hipnoz haline gireriz. Ancak ARTT'ta hipnoz yoktur. Bilincinizin açık olması lazım. ARTT, kişinin verdiği bilgilerle ilerlenen bir tekniktir. HİPNOZ İLE ARTT'NİN FARKI NEDİR? Hipnoz, kişiyi rahatlattıktan sonra verilen telkinlerdir. Düşünün bir bardak var ve yarısı zehir ile dolu. Zehrin üzerine su eklediğinizde o su temiz olur mu? Tabiki olmaz. Öncelikle bardağı boşaltacaksınız. Ardından suyu dolduracaksınız ki o bardak arınmış ve temiz olsun. Su o zaman temiz olur. ARTT temizlik yapmaktır. Geçmişte yaşanılan rahatsız eden kişiyi olumsuz etkileyen yaşanılmış duyguların boşaltılmasını sağlayan ARTT ile kötü duygularla alttaki pozitif duygular karılarak nötr yakalanır. ARTT temizlik yapar. Gereken temizliktir. O zaman içinizdeki ferahlık, huzur, özgürlük kendilinden ortaya çıkar.

ARTT TEKNİĞİ İLE HASTALIK TEDAVİSİ (MS) YAPILABİLİR Mİ? Fiziksel ya da zihinsel rahatsızlığı olan insanlarla çalışma yaptık ve çok güzel sonuçlar elde ettik. Misal behçet hastası bir kişi çocukluğunda çok aşırı anne baba kavgasına maruz kalmıştı. Baba, anneyi dövüyor, anne bayılmış şekilde, babanın elinde balta, çocuk 3 yaşında, teyze araya girerek durduruyor gibi deneyimler. Behçet hastalığı vücudun her yerine saldırır. Gerçekten zor bir hastalıktır. Yaralarla başlar. Ağızın içinde ya da özel bölgelerde, eklem bölgelerinde oluşan yaralar... Behçet hastalığı her yeri etkiler. Deriyi, beyni, gözü... Bu çalıştığımız kişide öyle güzel sonuçlar elde ettik ki, 35 yaşında menopoza girmişti, doktorlar, 'Çocuğunuz olmaz' demişti ona. Çalışmalar sonucunda kızı oldu. 6 yaşına geldi. Hastalık denince zihinsel rahatsızlıklar da var. Mesela bipolar olan kişiler dengeli hale gelebildiler. Şizofren olan danışanlarla sonuçlar elde ettik. Şu an yüksek lisansını yapıyor ki odasından bile çıkamıyordu. Sihir devam etmekte. Yarıda kesilmemesi lazım. Gerekli temizliğin yapılması gerekiyor.

ARTT SİSTEMİ İLE FOBİLER (KARANLIK, HAYVAN VB) YOK EDİLEBİLİR Mİ? ARTT sistemi ile korkular ya da duygusal olan her şey yok edilebilir. Buna örnek olarak bir danışanım bana geldiği ilk anda 'Sizde kedi mi var' diye sormuştu. 'Evet, nereden anladınız' diye soğrduğumda 'Kaşınmaya başladım, benim alerjim var' demişti. Ardından ARTT uyguladık ve hemen kedi alerjisi geçti. Kedi alerjisinin altında geçmişte babasıyla ilgili yaşadığı olay aklına geldi. O olayın yarattığı negatif duyguları boşaltarak güzel bir duyguyla, huzurla nötürleyince o negatifleri alerjisi gitti. Her tür fobi, korku tamamen tedavi edilebiliyor. Panik atakta kalıcı sonuç vermesinin nedeni de bu. ARTT TEKNİĞİ İLE ÖFKE KONTROLÜ MÜMKÜN MÜDÜR? Öfke maalesef çok yıkıcı bir duygu. Kişi arzu etmese de bir takım olumsuz davranışlarda bulunabiliyor öfke yüzünden. Birçok şey yıkılabiliyor. Evlilikler, ilişkiler, iş hayatında yıkıcı olabiliyor. Öfke, cinayet işletiyor. ARTT öfke kontrolü tedavisinde çok başarılı. Geçmişe gittiğimizde bununla ilgili geçmişte yaşadığı bir takım anıları ortaya çıkıyor. Geçmiş derken yalnızca bu yaşamdaki geçmişi olmayabiliyor. Daha önce, dünyaya gelmeden önceye de gidebiliyor. Orada yaşadıklarını hatırladığı zaman bu hayata önceki geçmişinde yaşadıklarını getirdiğini fark ediyor. Yaşananları temizlediğiniz zaman kişi son derece sakin, huzurlu, dengede bir yaşam sürüyor. Bu da insana mutluluk veriyor.

ARTT TEKNİĞİ İLE SİGARA VE ALKOL BAĞIMLILIĞI TEDAVİSİ GERÇEKLEŞTİRİLİR Mİ? ARTT tekniği ile bağımlılıklar tamamen yok edilebiliyor. İsviçre'de oturan bir beyefendi ile kumar bağımlılığını çalıştık. Tamamen iyileşti. Bağımlılıkların nedenleri oluyor. Çalıştığı yerde gördüğü davranışlardan rahatsız oluyordu. Ezildiğini hissediyordu. O tür şeyler yaşadıkça da bir makine bulup oynuyordu. ARTT tekniği sonrası tamamen iyileşir hale geldi. Bunun dışında isteyen uyuşturucu bağımlısı olan kişilerle de çalıştım. Ancak kişinin değişmek istiyor olması gerekiyor. Bu kişiler samimi davranıyor ve çalışmaya devam ediyor. Devamlılık çok önemli. Sigara bağımlılığı da çözülebiliyor. Öyle bağımlılar var ki obsesif kompulsif kişiler var. Onlarla çalışma yaptığımızda da güzel sonuçlar elde ettik. Bağımlılıkta ARTT çok çok iyi neticelendiriliyor. Ancak buradaki sihir devam etmekle ilgili. Devam ettiğiniz zaman elde edemeyeceğiniz hiçbir şey yok ve elde ettiğiniz kalıcı olur. ARTT TEKNİĞİ İLE HAMİLE KALMAK MÜMKÜN MÜDÜR? ARTT tekniiğ ile hamile kalan o kadar çok insan var ki çalıştığımız. Bir tanesi çok ilginç. "Ben 37 yaşıma gelmişim. Ben aile istiyordum. Diyelim ki ben çalışma sonrası hamile kaldım ancak ikinciye üçüncüye zamanım yok. Ben nasıl aile olacağım" demişti. Ona yaptığımız çalışma sonrasında ortaya çıkan sonuç oldukça şaşırtıcıydı. 'Çok yorgun iki çocuğu olan, tarlada çalışan bir kadın görüyorum. Bu kadın benim anneannemin anneannesi. Bana 'bizim ailenin kadınlarının kaderi budur. Çok çalışmak, sevgisizlik, mutsuzluktur' dediğini söyledi. Ardından elimize ailenin kaderinin mutsuzluk, çalışmak ve sevgisizlik üzerine kurulduğu yönünde veriler oluştu. Bu duyguları boşalttığımızda, danışanım, 'Ben o kadını farklı şekilde görüyorum artık. Evde, ocağın başında iki çocuğunu kucağına almış, mutlu, onları seviyor'dedi. Yani artık ailenin kaderi mutluluk ve sevgi olmuştu. Bu güzel duygularla diğer negatifler harmanlanarak bir araya getirildiğinde ortada yalnızca mutluluk ve sevgi kaldı. 3 ay sonra hamile kaldı ve ikiz çocuk doğurdu. Ailede 5 nesil geriye baktıklarında hiç ikiz çocuk olmadığını fark ettiler.

Bir başka danışanım da menopozdan kesilmiş, 35 yaşındaydı. Reenkarnasyon olayına gittiğimizde mavi gözlü erkek çocuğu kaybolmuş, ağlıyordu. Ancak kadın şaşkındı. Reenkarnasyona da inanmıyordu. 'Ben neden ağlıyorum, benim çocuğum yok ki' diye düşünüyordu. Geçmiş yaşamından bu hayata taşıdığı bu anıları temizlediğimizde hamile kaldı ve çocuğu oldu. DUYGULARIMIZI SİLERKEN İNSAN HİSSİZLEŞİR Mİ? Bedenin sahip olduğu, bedene ait olan ataların yaşamış olduğu duygu zıtlıklarını taşır. Öz, ruh, burada haps olmuş gibidir. Bir cenderenin içinde... Bu duygular nötr hal aldığında katmanlar üzerimizden kalkar, perdeler açılır ve öz ortaya çıkar. Özgüven, sevgi, dinginlik, denge, huzur, başarı, mutluluk gibi isteyeceğiniz özellikler özde vardır. Öz ortaya çıktığında ise misal öfke hissedilmesi gereken bir durumla karşılaştınız. Diyelim ki istediğiniz şeyi yanınızdaki yapmıyor. Öfke göstermeniz lazım ki o olay meydana gelsin. O zaman itiraz ediyorsunuz, biraz sesinizi yükseltiyorsunuz. Ancak sonradan baktığınızda içinzide öfke duygusu yok. Duyguların kuklası ya da esiri değil artık kendiniz olarak yaşamaya başladığınızı görüyorsunuz.