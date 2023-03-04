Artvin'de çığ: Ölü ve yaralılar var! ‘Doğadaki İnsan’ programı sunucusu Serdar Kılıç dehşet anlarını anlattı: Çığ altından ilk ben çıkabildim

Artvin'in Yusufeli ilçesinde bugün Olgunlar mahallesi yaylasında yaşanan çığda ilk belirlemelere göre çığ altında kalan 2 dağcı öldü, 7 kişi de yaralandı. Artvin Valiliği'nden konuyla ilgili açıklama gelirken TRT’de yayınlanan ‘Doğadaki İnsan’ programı yapımcısı ve aynı zamanda sunucusu Serdar Kılıç yaşadığı dehşet anlarını anlattı.

ARTVİN VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Artvin Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada "Bugün saat 15.00 sıralarında Yusufeli ilçemiz Yaylalar Köyü Olgunlar Mahallesi yaylasında kayak yapan vatandaşlarımızın üzerine çığ düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre 2 vatandaşımız ex olmuş, 7 vatandaşımız yaralı olarak kurtarılmıştır. AFAD İl Müdürlüğümüz koordinesinde ilgili tüm ekiplerimizce olay ile ilgili gerekli çalışmalar yürütülmektedir" denildi.

Dağcıların bir televizyon programı için bölgede bulundukları ve hayatını kaybeden dacıların Erzurumlu oldukları öğrenildi.

HAYATINI KAYBEDENLERDEN BİRİNİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Çığda hayatını kaybedenlerden Erzurumlu dağcı Mustafa Tekin'in kimliği belirlenirken, Tekin'in deprem sonrası Malatya'da gönüllü olarak giderek arama kurtarma çalışmalarına katıldığı öğrenildi.

SERDAR KILIÇ: ÇIĞ ALTINDAN İLK BEN ÇIKABİLDİM

Çığ altında kalan ekibin arasında yer alan TRT’de yayınlanan ‘Doğadaki İnsan’ programı yapımcısı ve aynı zamanda sunucusu Serdar Kılıç yaşananları anlattı. Kılıç “Bugün öğleden sonra saat 14.20 civarlarında bir grup arkadaşımız Artvin Yusufeli ilçesi Yüncüler köyü Olgunlar Mahallesi'nin sol tarafında bulunan vadinin içerinden tam donanımlı ekiple yukarıya doğru gidiyordu. Bu esnada dağın sağ yamacından hızlı bir şekilde aşağı yukarı 400 metre eninde çığ tabakası kopuyor. Ve bu çığ hızlı bir şekilde ekibin üzerine iniyor. Çığ altından ilk ben çıkabildim, sonra sinyal gönderici aletlerle sırayla tek tek 5 kişinin yerini tespit edebildik. Daha sonra ekibin 3 kişisi yukarıdaydı. Onlar çığ altında kalmamıştı, onlar da yetişti. Daha sonra 3 kişi daha çığ altında sağ salim çıkarttık. Diğer iki tanesi çok derindeydi biri 8 metre gibi diğeri 6 metre gibi derinlikteydi. Onlara yarım saatte ulaşabildik. Biz de ekibi toparladık sağ salim aşağıya inmek için yola çıkıyoruz. Bu bölgeye belki 20 kez çıktık. Davet üzerine burada bulunuyorum. Kendimizi bir an kurtarma içinde bulduk, depremden çıktık, buraya geldik. Duygularımı anlatamıyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

