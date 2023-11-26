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Artvin'de heyelan! Dev kayalar kara yoluna düştü

26.11.2023 12:05 | Son Güncelleme:
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Artvin'in Şavşat ilçesinde heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan taş, toprak ve kaya parçaları kara yoluna aktı. Kapanan yol, iş makineleri ile temizlendi.

Kentte sabah saatlerinde Artvin-Şavşat kara yolunun 20'nci kilometresinde Varyant mevkisinde heyelan meydana geldi. Toprağın yumuşamasıyla yamaçtan kopan toprak, taş ve kaya parçaları, kara yoluna aktı.

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Ulaşıma kapanan yolda araç kuyruğu oluştu. Karayolları ekipleri, yolu ulaşıma açmak için iş makineleri ile çalışma başlattı. 2 saat süren çalışmaların ardından yol, kontrollü olarak tel şeritten ulaşıma açıldı.

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Kara yoluna uyarı levhaları koyan ekipler, sürücülere uyarı anonsları yaparak, Şavşat'ta son 3 günde aynı güzergahta 3'üncü heyelan yaşandı.

(DHA)

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Artvin heyelan
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