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'Aniden ortaya çıktığını fark ettim' Gökyüzünde görür görmez telefona sarıldı! İnsanı andıran cisim... İzleyenler şaşkına döndü

27.04.2024 15:31
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Muş’un Varto ilçesi semalarında akşam saatlerinde insan şeklini andıran bir cisim görüntülendi. Cismin ne olduğu bilinmezken cismin videosu ise izleyenleri şaşkına çevirdi. O anları kaydeden vatandaş "Akşam saat 17.00 sularında merada hayvanlarımı otlatırken havada bir cismin aniden ortaya çıktığını fark ettim. Bu cisim, insan şeklinde siyah bir cisimdi" dedi.

Muş’un Varto ilçesine bağlı Küçüktepe köyü semalarında tanımlanamayan bir cisim görüldü. Koyun otlatan bir çobanın cep telefonu ile çektiği cisim uçan bir insanı andırıyor.

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"İNSAN ŞEKLİNDE, SİYAH BİR CİSİMDİ"

Cismin ne olduğu konusunda net bir bilgi bulunmazken, gökyüzünde beliren cisim izleyenleri şaşırttı. Koyun otlatan çoban Murat Koç, cismin hareket halinde olduğunu ve insan şeklini andırdığını belirterek, “Akşam saat 17.00 sularında merada hayvanlarımı otlatırken havada bir cismin aniden ortaya çıktığını fark ettim. Bu cisim, insan şeklinde siyah bir cisimdi. Cismi görür görmez biraz heyecanlandım. Bu cismi insanlar görsün bilsin diye videoya çektim. Cismi yaklaşık bir dakika havada takip edebildim. Bu cismin araştırılmasını istiyorum” dedi. (İHA)

AW191651_03Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Muş Varto
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