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Artvin’de köylülerden HES protestosu

28.11.2020 20:54 | Son Güncelleme:
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Artvin’de köylülerden HES protestosu

Artvin'de 28 köyü susuz bırakacak Hanlı HES projesine karşı Kireçli Köyü’nde eylem yapıldı.

Artvin’in Şavşat ilçesindeki Hanlı HES projesine verilen "ÇED olumlu" kararı geçtiğimiz aylarda Rize İdare Mahkemesi tarafından iptal edilmişti. Şirket, tekrar ÇED başvurusunda bulunmuş ve bu kez Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından "ÇED gerekli değildir" kararı verilmişti. Şavşat Dernekleri Federasyonu, bu karara karşı da 11 Kasım günü dava açtı. Ancak mahkeme kararı beklenmeden şirket inşaat çalışmalarına başladı. Bunun üzerine 20’si Şavşat, 8’i Ardanuç ilçesine bağlı toplam 28 köyü susuz bırakacak Hanlı HES projesine karşı Kireçli Köyü’nde eylem gerçekleştirildi.

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Eylemde "Geç gelen adalet derelerimizi kuruttu", "Sahip çık dereler özgür aksın" yazılı pankartlar açıldı. Köylüler adına yapılan açıklamada, "Hukuku hiçe sayıp mahkeme sürecini beklemeyen HES şirketi maalesef çalışmalarına başladı. Üstelik çalışma başlattığı yer tapulu bir arazi olması nedeniyle mahkemelik durumda" denildi.

"DERELER ŞİRKETE DEĞİL DOĞAYA CAN VERMELİ"

Aynı bölgede daha önce de HES inşa edildiğini ve şirketin derede su olmaması nedeniyle zarar ettiğini belirten köylüler açıklamalarında "Şimdi de sırada Hanlı HES projesi var. Şavşat eski kaymakamı Artvin'in eski valisi ve halen merkez valisi olarak görev yapan kişiye ait olan Akyurt Enerji Üretim A.Ş'nin ne acelesi varsa işi karambole getirmeye çalışıyor. Derelerimiz, sularımız bu şekilde elimizden alınıyor. Dahası Akyurt'un Artvin'de Hanlı'dan başka 5 HES lisansı daha ortaya çıktı. Sadece Artvin'de değil başka illerde de var. İnsanlar corona salgını sonrası köylerine dönüyor. Bu su bu vadideki köylerin, canlıların, bitkilerindir. Bu proje iptal edilmelidir. Dereler şirkete değil tekrar doğaya, canlılara hayat vermelidir" denildi.

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