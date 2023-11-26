Artvin’de otobüs kara saplandı, yolda yolcular mahsur kaldı

Şavşat - Ardahan arasında bulunan 2 bin 540 rakımlı Sahara Geçidinde olumsuz hava koşulları ve kar nedeniyle bir yolcu otobüsü kara saplandı. Şoför ve otobüs personelinin uğraşı sonuç vermeyince yardım talebinde bulundular. Olay yerine giden karayolları ekipler iş makineleri eşliğinde otobüsü kurtarmak için çalışma başlattı.

25 YOLCUYA BATTANİYE VERİLDİ

İçerisinde kadın ve çocukların bulunduğu 25 yolcu soğuktan etkilenince jandarma ekiplerinden battaniye talep ettiler.

Ekiplerin yaklaşık 2 saat süren kurtarma çalışması sonrası otobüs bulunduğu yerden çıkarıldı.

Gerekli önlemler alındıktan sonra otobüs yeniden yola çıktı.

(İHA)





