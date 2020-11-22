HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Artvin’de 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı trafik kazasının görüntüleri ortaya çıktı

Artvin’de 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı trafik kazasının görüntüleri ortaya çıktı

22.11.2020 19:19 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Artvin’de 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı trafik kazasının görüntüleri ortaya çıktı

Artvin’in Yusufeli ilçesinde 4 gün önce tünel içerisinde meydana gelen trafik kazasının görüntüleri ortaya çıktı.

Artvin’in Yusufeli ilçesinde 4 gün önce tünel içerisinde meydana gelen trafik kazasının görüntüleri ortaya çıktı. 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin de yaralandığı kaza tünelin içinde bulunan güvenlik kameralarına yansıdı.
Artvin-Yusufeli karayolu üzerindeki Su Kavuşumu 1 Tüneli’nde 19 Kasım Perşembe günü meydana gelen kazada, Hamza E.’nin kullandığı 53 AF 400 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Levent K.’nın kullandığı 08 M 9057 plakalı minibüsle şerit ihlali nedeniyle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle otomobil içinde bulunan Hatice Ergün (63) hayatını kaybederken, araç sürücüleri Levent K., Hamza Ergün ile minibüste bulunan Ali Altunsoy ve Gürkan Hakan yaralanmıştı. Kaza anı tünel içinde bulunan güvenlik kamerasına yansıdı.

Artvin’de 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı trafik kazasının görüntüleri ortaya çıktı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kediyi kesip yemeye götürürken yakalandı Kediyi kesip yemeye götürürken yakalandı
Bayburt’ta 3.8 büyüklüğünde depremBayburt’ta 3.8 büyüklüğünde deprem
Milli Piyango sonuçları belli oldu!Milli Piyango sonuçları belli oldu!

En Çok Okunan Haberler

Arınç'ın 'Demirtaş' açıklamasıyla ilgili Erdoğan'dan ilk yorum

Arınç'ın 'Demirtaş' açıklamasıyla ilgili Erdoğan'dan ilk yorum

Kediyi kesip yemeye götürürken yakalanmıştı! Vahşeti itiraf etti

Kediyi kesip yemeye götürürken yakalanmıştı! Vahşeti itiraf etti

Yarışmacının başına gelen trajik olay Kenan İmirzalıoğlu'nu ağlattı

Yarışmacının başına gelen trajik olay Kenan İmirzalıoğlu'nu ağlattı

Bir Başkadır'ın Rukiye'si bakın kiminle sevgili...

Bir Başkadır'ın Rukiye'si bakın kiminle sevgili...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İlave tedbirler gelebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İlave tedbirler gelebilir

Bakanlık'tan 81 ile koronavirüs genelgesi

Bakanlık'tan 81 ile koronavirüs genelgesi

İlginizi Çekebilir

'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'

'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'

20 Kasım Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

20 Kasım Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Akılalmaz olay! Rüzgara kapılan Türk, Lübnan'a indi

Akılalmaz olay! Rüzgara kapılan Türk, Lübnan'a indi

Yeni uygulama o ilde başladı: Artık insan içinde gezemeyecekler

Yeni uygulama o ilde başladı: Artık insan içinde gezemeyecekler

Koronavirüsün düşmanı Morina Balığı'nın karaciğerinden çıktı!

Koronavirüsün düşmanı Morina Balığı'nın karaciğerinden çıktı!

Diğer Haberler

22 Kasım Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı

İşte Türkiye'nin koronavirüs tablosunda son durum

Bayburt’ta 3.8 büyüklüğünde deprem

Bayburt’ta 3.8 büyüklüğünde deprem

Bakan Soylu'nun devreye girmesiyle 80 yıllık husumet son buldu

Soylu devreye girdi, 80 yıllık husumet sona erdi

Ayasofya’da dev iskele 7 yıl sonra kaldırıldı

Ayasofya'da eşsiz görüntü! 7 yıl sonra ortaya çıktı

Tek kelimeyle dehşet! Öfkelendiği eşini hareket halindeki araçtan attı

Öfkelendiği eşini hareket halindeki araçtan attı

Polise 'Kapa çeneni' diyen kadın turistler gözaltına alındı

İstiklal'de hareketli anlar! Polis o sözleri affetmedi

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.