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Artvin'de, 'Cerattepe' etkinliklerine valilikten izin çıkmadı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.08.2018 11:54 | Son Güncelleme

ARTVİN'de madencilik faaliyetlerine karşı mücadele yürüten Yeşil Artvin Derneği üyelerinin 'Cerattepe için Artvin buluşması' adıyla 25 Ağustos'ta düzenlemek istediği piknik ve konser etkinliğine valilik tarafından izin verilmedi.

Artvin'de, 'Cerattepe' etkinliklerine valilikten izin çıkmadı

Adem GÜNGÖR/ARTVİN, (DHA) - ARTVİN'de madencilik faaliyetlerine karşı mücadele yürüten Yeşil Artvin Derneği üyelerinin 'Cerattepe için Artvin buluşması' adıyla 25 Ağustos'ta düzenlemek istediği piknik ve konser etkinliğine valilik tarafından izin verilmedi.
Yeşil Artvin Derneği Başkanı Nur Neşe Karahan, Türkiye'nin dört bir yanındaki Artvin dernek ve vakıfları ile Yeşil Artvin Derneği tarafından 25 Ağustos günü için organize edilen 'Cerattepe için Artvin buluşması' etkinliğine izin almak üzere valiliğe başvurduklarını söyledi. Kafkasör Yaylası'nda piknik ve Çoruh Park'ta konserler olarak planladıkları etkinliklere izin verilmediğini kaydeden Karahan, "Etkinliklerimize, olağanüstü halin (OHAL) kalkmış olmasının da memnuniyeti ile bu kez izin verileceği duygusu hakimdi. Öyle ya 25 yıldır tamamen hukuk içinde ve izin alınarak yapılmış olan tüm etkinliklerimize son yıllarda OHAL bahanesiyle izin verilmiyordu. İzin taleplerimizin artık kabul edileceği ve bu kez bir kişi değil, tüm halkın söylediklerine bir kez olsun kulak verileceğini düşündük doğal olarak. Yanılmışız. 3 hafta önce yaptığımız izin başvurusu için ayrıca iki kez de valiliğe gidilmesine rağmen ancak dün cevap alabildik. Bize, etkinliğin bayram tatiline denk geldiği, çok sayıda turist olduğu, yoğunluğun bayramlarda arttığı ve vatandaşların mağduriyetlerinin olmaması gibi filanca sayılı kanunlarla inanılmaz gerekçelerle etkinliğimizin uygun görülmediği derneğimize bildirildi" diye konuştu.
'ARTVİN HALKI, VATAN HAİNİ MUAMELESİ GÖRMEKTEN BIKMIŞTIR'
Valiliğe yönelik eleştirilerde bulunan Karahan, "Biz sadece konuşacak; etrafa asit maden suyu, cıva ve ağır metal, milyonlarca ton hafriyat atmayacak, suları zehirlemeyecek, ormanları kesmeyecektik. Sahi bunlar olurken sayın valiliğimiz bir şeyler yapıyor mu? Mesela derelerin suyunu bir kez tahlil ettirdiler mi? Ormanlara dökülen hafriyatlara ilgili falan ve filan sayılı yasa ve yönetmeliklere göre gereğini yaptılar mı? Bir valinin görevi, toplumuna kulak vermektir, bir kez olsun dinlemektir söylenenleri. Artvin halkı bir vatan haini muamelesi görmekten bıkmıştır ve ziyadesiyle incinmiştir. Bu muameleyi hak edecek hiçbir şey yapmamıştır" dedi.
Dernek başkanı Karahan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Yeşil Artvin Derneği, iptal edilen etkinliklerin yerine Kafkasör mesire yerinde valiliğin de söylediği gibi tüm Artvinlileri ve Artvin’in misafirlerini piknik yapmaya davet etmektedir. Lütfederlerse sayın vali de bayramlaşmak için pikniğimize katılabilirler. Bunun için bir izin talebine gerek bulunmamaktadır. Biz iyi biliyoruz ki vatanseverlik; ülkeyi sevmektir. Artvin halkı defalarca kanıtlamıştır vatanseverliğini."
NE OLMUŞTU?
Artvin'in Kafkasör Yaylası Cerattepe mevkisinde madencilik faaliyetlerine karşı 23 yıldır mücadele yürüten Yeşil Artvin Derneği üyeleri, 16 Şubat 2016 tarihinde iş makinelerinin Cerattepe bölgesine çıkarılmak istenmesine tepki göstermişti. Artvinliler, araçlarıyla yola kurdukları barikatlar ile iş makinelerinin bölgeye çıkarılmasına izin vermedi. 2 gün boyunca polis ve jandarmanın biber gazı, cop ve plastik mermi ile yaptığı müdahalelerin ardından iş makineleri, Cerattepe bölgesine çıkarıldı. Olayların büyümesi üzerine Artvinli heyet ile Ankara'da görüşen dönemin başbakanı Ahmet Davutoğlu, hukuki süreç sona erene kadar Cerattepe’de çalışma yapılmaması yönünde talimat vermişti. Türkiye'nin en büyük çevre davasında, şirket lehine karar çıkınca bölgede geçen yıl madencilik faaliyetlerine başlanmıştı.

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Artvin'de, 'Cerattepe' etkinliklerine valilikten izin çıkmadıArtvin'de, 'Cerattepe' etkinliklerine valilikten izin çıkmadıArtvin'de, 'Cerattepe' etkinliklerine valilikten izin çıkmadıArtvin'de, 'Cerattepe' etkinliklerine valilikten izin çıkmadı

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