HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Hamas'tan MHP lideri Devlet Bahçeli'ye teşekkür: Övgü dolu açıklama yayımlandı

Hamas'tan MHP lideri Devlet Bahçeli'ye teşekkür: Övgü dolu açıklama yayımlandı

01.05.2024 16:20
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hamas, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, İsrail'e karşı direnişinde Filistin halkına verdiği destekten dolayı memnuniyet duyduğunu belirtti.

Hamas'tan MHP lideri Devlet Bahçeli'ye teşekkür: Övgü dolu açıklama yayımlandı

Hamas'tan, konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Bahçeli'nin, Filistin halkının İsrail işgaline karşı direnişini destekleyen, Hamas'ı ve Filistin direnişini terör örgütü olarak tanımlamayı reddeden tutumundan övgüyle söz edildi.

Bahçeli'nin bu ilkeli ve kıymetli tutumunun, asil Türk halkının, Filistin halkının kurtuluş ve bağımsızlık arayışına verdiği destek konusundaki özgün tutumunun bir uzantısı olduğu vurgulandı. (AA)

HAMAS'A SAHİP ÇIKMIŞTI

Devlet Bahçeli, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Hamas çıkışını eleştirirken şunları söylemişti:
"Ülkeyi temelinden yıkan iç cephenin çökmesidir. Bunların muhalefet çatısı altında toplandığı malumunuzdur. İBB Başkanı'nın bir ABD kanalında Hamas'a terör örgütü iftirası atması bunlarda rahatsızlık uyandırmamıştır. Bu şahsın ağzından PKK/YPG ile ilgili tek bir laf çıkmamasını sadece biz mi fark ediyoruz? İBB Başkanı küresel güçlere 'alın beni tepe tepe kullanın' mesajı vermiştir. Bunun bir hesabı olabilir ama Allah'ın da bir hesabı vardır."Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çok konuşulacak İmamoğlu iddiası: Özel'i vazgeçirdiÇok konuşulacak İmamoğlu iddiası: Özel'i vazgeçirdi
Kırmızı ışıkta geçen otomobil faciaya neden oldu: 1 ölü, 3 yaralıKırmızı ışıkta geçen otomobil faciaya neden oldu: 1 ölü, 3 yaralı
Çöken yol elektrik direğini yuttu! 'Bir gürültü duyduk, sonra...'Çöken yol elektrik direğini yuttu! 'Bir gürültü duyduk, sonra...'
Anahtar Kelimeler:
Devlet Bahçeli Hamas
En Çok Okunan Haberler
Kıdem tazminatı için tehdit gibi sözler!

Kıdem tazminatı için tehdit gibi sözler!

Çok konuşulacak İmamoğlu iddiası: Özel'i vazgeçirdi

Çok konuşulacak İmamoğlu iddiası: Özel'i vazgeçirdi

Trafik sigortasında yeni uygulama: Bugün devreye alındı

Trafik sigortasında yeni uygulama: Bugün devreye alındı

Dünyanın konuştuğu davaya Türkiye müdahil oluyor

Dünyanın konuştuğu davaya Türkiye müdahil oluyor

Komünist Başkan, Tunceli'de 230 milyon TL borç bırakmış!

Komünist Başkan, Tunceli'de 230 milyon TL borç bırakmış!

Cem Garipoğlu'nun otopsi fotoğrafları ortaya çıktı

Cem Garipoğlu'nun otopsi fotoğrafları ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Anneler Günü'ne özel indirimler başladı! Flaş fırsatlar ve dahası burada

Anneler Günü'ne özel indirimler başladı! Flaş fırsatlar ve dahası burada

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Stanley kalitesiyle tanışma vakti! %25'e varan indirim sizi bekliyor

Stanley kalitesiyle tanışma vakti! %25'e varan indirim sizi bekliyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.